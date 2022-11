Un directivo que formó parte de la administración de Iván Duque debió ser indemnizado con una millonaria suma para que se apartara de su cargo a pesar de que con los cambios de gobierno lo normal es que los funcionarios presenten de manera voluntaria su renuncia para permitir los nuevos nombramientos.

Según informa Bloomberg Línea un directivo del Gobierno Duque se le debió pagar una millonaria indemnización para que se apartara de su cargo.



La entidad que dirigía es adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuenta con la figura de patrimonio autónomo y de derecho privado, y es administrada por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, Fiducoldex S.A.



Se trata de Colombia Productiva, encargada de promover la productividad, la competitividad y los encadenamientos para fortalecer cadenas de valor sostenibles. Además de implementar estrategias público-privadas que permitan el aprovechamiento de ventajas comparativas y competitivas ante los retos del mercado global, dice este portal.



El medio asegura que Camilo Fernández de Soto, abogado que estuvo al frente de esta entidad durante cuatro años devengando un salario integral, no renunció en agosto con la llegada de la nueva administración. Lo hizo hasta el 12 de septiembre y estuvo en ella hasta el 16 de ese mismo mes. Su salida se dio en medio del pago de una cuantiosa indemnización.



¿De cuánto fue? La pregunta fue hecha mediante un derecho de petición el pasado 3 de noviembre a Fiducoldex y la respuesta de esta fiduciaria que administra recursos públicos fue la siguiente:



“La información solicitada en este punto tiene el carácter de reservada y confidencial, con fundamento en las disposiciones del Artículo 15 de la Constitución Política, de la Ley 1581 de 2012 y el Artículo 61 del Código de Comercio, las cuales deben ser respetadas salvo que el correspondiente trabajador lo autorice o una orden judicial y/o administrativa así lo determine, pues tal información hace referencia a datos ligados expresamente a la relación laboral que existió con un extrabajador, que no pueden ser conocidos por terceros distintos al empleado sujeto a la misma y al empleador, como directamente implicados”.



Sin embargo, una fuente de la Casa de Nariño le aseguró a Bloomberg Línea que la indemnización dada a Fernández de Soto habría sido de $130 millones.



Al preguntar en el derecho de petición en mención por el motivo de la salida de Fernández de Soto, la respuesta fue que “se dio como consecuencia de la necesidad evidenciada por parte de los máximos órganos de dirección de ese vehículo fiduciario, de acompasar el perfil del gerente general del Fideicomiso en cuestión, con las políticas públicas que el Gobierno Nacional ha planeado y planea desarrollar, en cumplimiento de la finalidad misional que legal y contractualmente le resulta atribuible a esa herramienta de gestión y ejecución del sector comercio, industria y turismo”.



El medio dice, finalmente, que ambos interrogantes también fueron hechos directamente a Fernández de Soto y en más de una ocasión, pero no fue posible obtener una respuesta.



