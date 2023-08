Desde que salió del Gobierno, el presidente Gustavo Petro hizo saber la importancia que tenía Laura Sarabia para él. “Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada (Laura Sarabia) y el embajador en Venezuela (Armando Benedetti) se retiran del Gobierno”, dijo el primer mandatario cuando anunció los cambios en su gobierno, el pasado 2 de junio.



Sarabia se había convertido en una de las funcionarias más cercanas y hasta se decía que era la mano derecha del presidente, como esta misma aceptó en diálogo con este diario. “Él me escucha y yo lo escucho. Cuando no estoy de acuerdo con determinadas cosas, no trato de convencerlo, sino de exponerle mis argumentos. Eso fue lo que hizo clic en nosotros. Y que ve la eficiencia”, dijo esta para explicar la forma en que había logrado cercanía con el primer mandatario.



Varios miembros del círculo cercano del primer mandatario han confirmado lo difícil que es que Gustavo Petro confíe en alguien y Sarabia logró que esto se diera. Llegó un momento en que esta controlaba la agenda del presidente y hasta se convirtió en el enlace con los ministros; las órdenes pasaban por esta.

Laura Sarabia y Cielo Rusinque. Foto: Presidencia / Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Por eso, cuando la funcionaria tuvo que salir, por cuenta del escándalo de Marelbys Meza, fue un gran golpe al gobierno Petro. Se perdía una de las fichas que ponía a funcionar al Ejecutivo y que llevaba al detalle la vida del presidente y hasta el “computador” de Palacio ―el registro de la burocracia repartida entre las fuerzas políticas―.



Cuando esta salió, varios reconocieron la importancia que esta tenía y lo difícil que había sido encontrarle un reemplazo. Tanto así, que su cargo duró en vacancia durante más de dos meses, hasta esta semana, cuando se confirmó que Cielo Rusinque sería la nueva jefa de gabinete.



No obstante, más allá de esto, desde la renuncia, el pasado 2 de junio, fueron varias las veces que se especuló sobre el posible retorno de Sarabia al Gobierno. Primero se habló de un cargo diplomático, pues esta tuvo reuniones con el canciller Álvaro Leyva a los pocos días de haber dejado el cargo.



Luego, entre los rumores de remezón ministerial, salieron las versiones de que volvería Sarabia a ocupar su antiguo cargo. Las cifras de baja ejecución y hasta los comentarios del primer mandatario de que iba “tocar traer a Laura de nuevo” avivaron los rumores de su inminente regreso.



A pesar de que no salió de la mejor manera, por cuenta del escándalo de la niñera, varios señalaron la importancia que tenía. Algunos cercanos al primer mandatario, que primero cuestionaron a Sarabia en el choque con Benedetti, en los últimos días apoyaron el retorno de esta: “necesitamos orden”.



Por otro lado, a pesar de que renunció a su cargo, Laura Sarabia nunca salió del todo de la órbita del Ejecutivo. Hace unos días se conoció que esta fue la encargada de organizar la reunión entre el presidente Petro y la defensa de su hijo Nicolás Petro cuando fue detenido por la Fiscalía. Esto da una muestra de la cercanía con el primer mandatario.



La importancia de Sarabia incluso la llegó a expresar la que será su sucesora en el cargo, Cielo Rusinque. "Creo que sin lugar a dudas había un gran vacío con la salida de Laura”, dijo la funcionaria en diálogo con Blu Radio, para luego deshacerse en elogios: "Una trabajadora incansable, una mujer joven, brillante, que además viene, a diferencia de todo esto que se teje, de la poderosa o algo así, una mujer que no venía necesariamente un medio favorecido a través de sus estudios, logró surgir y salir adelante y que pues indudablemente, desde que llegó a la campaña del hoy presidente, se volvió determinante”.



Estas aptitudes que describe Rusinque serían fundamentales para asumir un cargo como la dirección del Departamento de Prosperidad Social. Esta dependencia maneja un presupuesto de 6,3 billones de pesos y es eje para la estrategia social el Ejecutivo. Por ejemplo, de este depende el programa de Jóvenes en Paz, una de las apuestas de Gustavo Petro.

Laura Sarabia a su salida de la diligencia en el CNE. Foto: Captura de video

Aunque el primer mandatario recupera una de sus fichas de mayor confianza, al mismo tiempo le acarrea un amplio costo político. Varios sectores cuestionaron que la exjefa de gabinete retome actividades en el Gobierno. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, calificó la movida de “mal en peor” y agregó: “Laura Sarabia, después de que pusieron polígrafos, de que no se sabe cuánta plata en efectivo fue que le robaron, pues ahora dicen que entraría en prosperidad social”.



En ese mismo sentido se pronunció el senador Carlos Fernando Motoa: “La designación de Laura Sarabia como directora del DPS en reemplazo de Cielo Rusinque no es un tema menor. Se trata de una persona implicada en una serie de escándalos que involucran intercepciones ilegales, extraños manejos de dinero y un uniformado muerto. Como en otras tantas designaciones, el Presidente se equivoca”.



El retorno de Sarabia vuelve a activar la polémica por cuenta del escándalo de Marelbys Meza. A pesar de que el mandatario afirmó que la salida de esta del Gobierno era mientras se investigaba, las pesquisas no han avanzado y todavía son muchas las preguntas en el caso. Es más, solo hasta la próxima semana Laura Sarabia comparecerá en interrogatorio ante la Fiscalía por este caso.