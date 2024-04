La dura crítica que el nuevo vicecanciller le hizo a Petro cuando le renunció a la Alcaldía

trabajó con el presidente Gustavo Petro las cosas no terminaron de la mejor manera. La última vez que Daniel García-Peña , quien fue nombrado como viceministro de Relaciones Exteriores,

El sábado se conoció la llegada del reconocido intelectual de izquierda a la Cancillería, quien fue durante varios años cercano al presidente Petro. Y desde ese mismo día se recordó la polémica carta de renuncia de García-Peña al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo.

El futuro vicecanciller, quien reemplazará a Francisco Coy, fue el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá en 2009 y una vez se inició el gobierno de la Bogotá Humana fue nombrado como Director de Relaciones Internacionales del Distrito.

Paralelo a su nombramiento, María Valencia, ingresó a la administración distrital como Secretaria de Hábitat. Fue precisamente ese movimiento la manzana de la discordia entre García y el entonces alcalde de la capital del país.

En 2012 el Alcalde le aceptó la renuncia protocolaria a Valencia y García, molesto por la salida de su esposa del Distrito, le envió una dura carta de renuncia a Petro.

García comienza recordando que durante más de 10 años a acompañado al Alcalde en "las buenas y en las malas" y dice que no se equivoca al afirmar que ha sido uno de los más fieles y cercanos colaboradores, así como compañero de lucha.

"Es precisamente por la confianza y la lealtad que te tengo, como fruto de esa larga e intensa relación, que me veo en la obligación de hacerte las siguientes consideraciones con toda franqueza y respeto", se le en la carta.

El entonces funcionario distrital asegura que está desconcertado con la decisión de desvincular a María Valencia del cargo y añade que "mucho antes de que a ti se te pasara por la mente la idea de ser alcalde, María llevaba años estudiando, conociendo y trabajando Bogotá, pero sobre todo soñando y construyendo una ciudad humana, ideal pero posible".

García Peña recuerda que más allá de la decisión, su desconcierto se da por la forma en la cual fue tomada.

"Tu sabes muy bien que María ni te pidió el cargo ni lo quería y que fuiste tu quién la convenció asumirlo, así como la convenciste lanzarse al Concejo con el argumento de que ella podría atraer las juventudes gaitanistas. Es cierto que su carácter fuerte contrasta con la obsecuencia que caracteriza a tanto funcionario ante el poder. También es obvio que como Alcalde tienes la potestad y toda la libertad para decidir quiénes deben hacer parte de tu equipo y determinar con quién te sientes cómodo o no para trabajar. Pero lo mínimo, por decencia, era tener la valentía de poner la cara, hablar con la persona, agradecerle sus aportes y no permitir que sean informados de sus despidos por los medios masivos de comunicación", señala.

"No se trata sólo de buenos modales ni de cuestiones de estilos. En la política, las formas son de fondo. No basta con tener los principios correctos ni la razón científica. Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. La democracia no es sólo un ideal sino que implica prácticas de respeto y solidaridad, especialmente cuando se trata del uso del poder al servicio de la transformación social. La repetida impuntualidad no es nada distinto a un profundo irrespeto por los demás. La política del amor no es sólo una bella frase, sino un profundo replanteamiento de la política", dice el documento.

García le dice al entonces alcalde que es de las personas más valientes, inteligentes y creativas que ha conocido, por lo cual se siente un privilegiado. Destacó la valentía del hoy jefe de Estado cuando gracias a él, dijo, el país conoció las alianzas diabólicas de la parapolítica y Bogotá se alertó del carrusel de la contratación.

"Gracias a tu inteligencia y creatividad, convenciste en la campaña presidencial a Santos de la importancia de la tierra y las víctimas, fuiste el primer político en Colombia de hablar sobre el agua y los derechos de la madre tierra y hoy lideras a Bogotá Humana, una hoja de ruta que es vanguardia en América Latina y quizás en el mundo, encaminada a enfrentar los grandes retos de superar la segregación social, mitigar y adaptarse al cambio climático y fortalecer lo público", agrega.

Y dice que "espero que seas capaz de utilizar tu inteligencia para reflexionar sobre las consecuencias del uso del poder y que acudas a tu valentía para reconocer errores y tomar los correctivos correspondientes, por el bien tuyo y del proyecto progresista".

En el documento también menciona que su renuncia es la decisión más difícil de su vida, pero también la más reflexionada.

"No voy a apostarle a que te vaya mal, como irresponsablemente hacen muchos. Al contrario, necesitamos que tengas mucho éxito, por el bien de Bogotá, pero aún más por Colombia, que se merece una esperanza luego de tantas frustraciones, por que tu y yo sabemos que el futuro del proyecto de transformación democrática que nuestro querido país requiere, depende en gran medida de lo que suceda en Bogotá en los próximos tres años y medio. Un fuerte abrazo, Daniel", remató.

Tras salir del Distrito, García fue nombrado Cónsul en París, cargo en el que estuvo hasta 2015.

Pero ahora llega nuevamente a trabajar con el Gustavo Petro, esta vez en el Gobierno Nacional y específicamente en el Palacio de San Carlos, donde su trabajo será clave en medio de los frentes diplomáticos que tiene abierto Colombia.

