A partir de este lunes, en la Corte Internacional de La Haya, Colombia se apresta para enfrentar la última demanda interpuesta por Nicaragua. Los centroamericanos quieren una delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de su territorio económico reconocido.



Ese tribunal internacional convocó a audiencias orales por el tema de la plataforma, caso en el que los nicaragüenses alegarán que les asiste el derecho a más suelo marítimo del que ya poseen.

Por su puesto que Colombia insiste en que no hay argumentos legales ni científicos para determinar que los nicaragüenses tienen derecho a esa plataforma.



La petición de los centroamericanos es clave en la medida que las nuevas técnicas de exploración petrolera y minera están siendo probadas en placas continentales, en el fondo del océano, lo que abre la posibilidad de obtener riquezas si se explotan debidamente.



Expertos consultados por EL TIEMPO expresaron que si la demanda de Nicaragua es aceptada por el tribunal, Colombia se quedaría sin el suelo de dicho territorio marítimo: tendríamos el agua, la pesca, la navegabilidad, pero el fondo del mar -hablando de la plataforma continental– sería de los nicaragüenses.



Lo que está claro es que por ahora estas son las audiencias orales y que no se va a definir la demanda.



De acuerdo con Carolina Olarte, coagente colombiana para este caso, la Corte les pide a las partes presentar sus argumentos sobre si existe una regla de costumbre internacional que permita que la plataforma continental de un estado se extienda más allá de las 200 millas náuticas de otro Estado.

Carolina Olarte, coagente colombiana Foto: Cancillería

Agregó que a las partes también se les pide identificar si existen criterios derivados del derecho internacional consuetudinario que permitan determinar el límite de una plataforma continental que se extienda más allá de las 200 millas náuticas; en particular, si los párrafos 2 al 6 del artículo 76 de la CONVEMAR (tratado del cual Colombia no es parte) pueden ser considerados como costumbre internacional.



“La defensa de Colombia plantea que para este caso no existe cuestión alguna para delimitar, ni ningún límite a establecer, en cuanto no hay fundamentos legales, institucionales ni científicos que permitan una delimitación de la plataforma continental en atención a las pretensiones de Nicaragua”, dijo Olarte.



Este es la última demanda que Colombia afrontará ante ese tribunal, en la medida que se retirò de su jurisdicción.



