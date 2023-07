A Colombia le fue bien en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia proferida el pasado 13 de julio. Así ha sido resaltado desde diferentes perspectivas que están usualmente en desacuerdo. ¿Por qué nos fue bien en La Haya?



Primero, por el apoyo de sucesivos gobiernos a la estrategia jurídica. Son de público conocimiento las diferencias entre los presidentes Santos, Duque y Petro. Sin embargo, la estrategia esencial fue mantenida en cada etapa del proceso, siendo las más intensas por corresponder a la fase escrita del proceso, la de los gobiernos Santos y Duque. Además, desde los inicios, los expresidentes y excancilleres fueron informados y consultados. En lo jurídico hubo una política de Estado. Esto permitió avanzar sólidamente paso a paso a lo largo de diez años, desde que en 2013 Nicaragua presentó dos demandas adicionales contra Colombia.



Segundo, la conformación de un equipo con enfoques distintos enriqueció la estrategia. Los abogados internacionalistas no solo eran del más alto nivel sino que pertenecían a distintas tradiciones jurídicas y continentes, lo cual reflejó una composición similar a la de la Corte. A esto se sumó el equipo de abogados colombianos compuesto por jóvenes que trabajaron con un gran amor por Colombia. La armada nacional siempre participó con un equipo estable desde el inicio de la controversia, aportando el conocimiento excepcional que tiene de la zona en disputa. Además, se constituyó un equipo raizal representativo de diferentes tendencias en la isla, lo cual aseguró que su cosmovisión fuera valorada. Con el doctor Carlos Gustavo Arrieta velamos por que estos cuatro grupos se escucharan y se complementaran tanto en la construcción de los argumentos como en los aspectos probatorios. Por supuesto, también impulsamos varias tesis, buscamos puntos de encuentro ante las diferencias existentes en el interior del equipo y decidimos el rumbo a seguir si las diferencias persistían.



Tercero, el diseño cuidadoso de una estrategia completa antes de presentar memoriales a la Corte. La esencia de la estrategia consistió en cambiarle el caso a Nicaragua. Nicaragua pretendía una delimitación entre plataformas continentales. Después de varios años de reflexión en equipo, se concluyó que Colombia no debería caer en la tentación de proponer una delimitación más favorable a Colombia. Tampoco debería aceptar que lo que estaba en juego era la delimitación de las plataformas continentales. Había que darle plena importancia a que Colombia tiene derecho, tanto desde las islas como desde el continente, a sendas zonas económicas exclusivas de 200 millas náuticas. Lo mejor para Colombia era reenfocar la controversia hacia cuestiones exclusivamente jurídicas vinculadas a la Zona Económica Exclusiva. Por eso, Colombia puso sobre la mesa, en primer lugar, en la etapa escrita una pregunta que sorprendió a Nicaragua. Fue esta: ¿en derecho, puede la plataforma continental extendida de un Estado invadir la zona económica exclusiva de otro Estado? Colombia sostuvo que antes de entrar a cualquier delimitación, era indispensable resolver esta cuestión jurídica.



El pasado 13 de julio, la Corte le dio la razón a Colombia, y resolvió de manera contundente que la plataforma extendida de un país no puede invadir las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva de otro país. Quedó totalmente excluida la posibilidad de hacer una delimitación. En el equipo este argumento se llamó el “trump card”, es decir, la carta de la baraja que le gana a cualquier otra carta. Se escogió al profesor de la Universidad de Yale Michael Reisman para construir este argumento. También se invitó al profesor francés y secretario de la Academia de Derecho Internacional, Jean- Marc Thouvenin, a que aplicara ese argumento a las islas colombianas. Siguiendo la metodología de trabajo, los borradores correspondientes fueron leídos por todos los integrantes del equipo y dentro del espíritu académico que orientaba las conversaciones, cualquier idea buena era bienvenida para fortalecer el argumento plasmado en la contramemoria y en la dúplica radicadas por Colombia. Posteriormente, este argumento fue presentado en las audiencias por los abogados Wood y Thouvenin. Esta decisión, tomada de mutuo acuerdo desde 2022, fue también importante, puesto que Wood fue el relator en la Comisión de Derecho Internacional sobre derecho consuetudinario, que era el derecho aplicable entre las partes, ya que Colombia no ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La decisión pone fin a un litigio de más de 10 años. Foto: CIJ/Wikipedia

Cuarto, para poder llegar con una posición sólida en defensa de esta tesis jurídica era necesario avanzar paso a paso tomando decisiones claves desde 2013. Fue así que, cuando Nicaragua presentó la prueba científica de la existencia de su alegada plataforma continental extendida ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, Colombia inmediatamente objetó, ante dicho organismo, invocando la prevalencia de su zona económica exclusiva. Luego alertó a terceros Estados afectados como Panamá, Jamaica y Costa Rica, quienes también presentaron una objeción en la misma línea.



Quinto, los argumentos científicos presentados por Colombia no solo desvirtuaban la existencia de la plataforma extendida que Nicaragua decía tener y ratificaban que no había materia para proceder a una delimitación, sino que reforzaban la tesis jurídica central de que la supuesta plataforma extendida de Nicaragua, inevitablemente, pasaría e invadiría la zona económica exclusiva, no solo de Colombia, sino también de terceros Estados. Este argumento fue desarrollado por el abogado norteamericano Rodman Bundy, escogido para este efecto dada su amplia experiencia en litigios sobre limitación marítima y los complejos asuntos técnicos que debían ser expuestos de manera clara y sencilla. En la parte jurídica, la afectación de los intereses de terceros Estados fue explicada por el abogado colombiano Eduardo Valencia Ospina quien posteriormente, para la etapa de las audiencias, actuó como agente de Colombia, lo cual también aseguró la continuidad en la estrategia. El tema del rol de la Comisión de Límites de Plataforma Continental fue desarrollado por la abogada suiza Laurence Boisson y su coequipero africano.

Sexto, dentro de la estrategia se desecharon opciones que habrían debilitado la posición de Colombia. Por ejemplo, en lugar de sostener que Colombia históricamente se había opuesto de manera consistente al derecho consuetudinario relevante, se escogió sostener que el derecho consuetudinario tenía reglas favorables a Colombia.



Séptimo, para asegurar que un resultado positivo efectivamente cerraría el caso, Colombia denunció el Pacto de Bogotá. Aunque Nicaragua quiera iniciar un nuevo litigio contra Colombia, la propia Corte ya excluyó esta posibilidad en un fallo de 2017, en que se reconoció que la denuncia del Pacto había sido válidamente presentada y surtido efectos un año después de su radicación, como era de esperarse.



El canciller Álvaro Leyva celebró el fallo de La Haya a favor de Colombia. Foto: Cancillería

Octavo, para tener un colchón en el evento de que las cosas salieran mal, se presentó ante la Corte Constitucional una demanda para que fijara los alcances del artículo 101 de la Constitución, que exige un tratado para definir los límites con otros Estados. Esto fue relevante respecto del fallo de 2012, pero también lo fue respecto de este nuevo fallo de 2023, puesto que la Corte Constitucional indicó que Colombia siempre requería un tratado no solo para modificar límites preexistentes, sino también para cualquier controversia a propósito de temas limítrofes, lo cual cobijaba una eventual delimitación de plataforma continental. Por supuesto, Nicaragua atacó vehementemente esta tesis. Pero en el fallo proferido en el año 2022, en el llamado caso de incumplimiento, la Corte rechazó la pretensión de Nicaragua encaminada a excluir la necesidad de un tratado.



Noveno, cuando la estrategia ofrecía un argumento que podía ser ganador y se habían construido las bases para cerrar el caso y tener un colchón, Colombia tomó la decisión de comparecer al proceso y defender los más altos intereses del país. Esta crucial decisión fue presentada ante la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores donde participan los expresidentes, varios excancilleres y congresistas. Nicaragua creyó que Colombia le dejaría libre la cancha, y por eso presentó unas peticiones manifiestamente exageradas, sin darse cuenta de que su aspiración expansionista expuesta de manera maximalista en su primer memorial haría evidentes las debilidades de su posición, que Colombia supo aprovechar.



Décimo, se decidió incluir en los memoriales lo que se llamó el argumento geopolítico, es decir, mostrar las caóticas implicaciones de admitir que en otros lugares del mundo se permitiera que la plataforma continental extendida de un Estado invadiera la zona económica exclusiva de otro Estado. Fue incluido indicando ejemplos de lo que ocurriría en diferentes mares, en especial en aquellos importantes para los magistrados que componen la Corte, puesto que el mar Caribe podría parecer lejano para muchos de ellos.



En conclusión, fueron muchos los factores que confluyeron para que Colombia pudiera obtener un resultado positivo tan contundente y pueda hoy afirmar con plena tranquilidad que los litigios con Nicaragua han terminado. Hacia adelante, queda la vía diplomática. Ojalá que en esta nueva fase diplomática se adopte una política de Estado, como la que llevó a buenos resultados en la etapa judicial que ha culminado.

Manuel José Cepeda Espinosa

Excoagente del caso Colombia-Nicaragua

Especial para EL TIEMPO

