Aumenta a 8 el número de indígenas fallecidos a causa del Coronavirus

La Organización Nacional Indígena (ONIC) entregó un nuevo reporte en el que se registran 13 pueblos afectados, 142 casos confirmados, 15 casos por confirmar y 8 personas fallecidas.

La Organización alertó porque hay 321.611 familias indígenas en riesgo y 535.113 familias a puertas de vivir una crisis humanitaria. Además de las 15 personas que están en observación, están haciendo un seguimiento especial a más de 900 habitantes de diferentes pueblos indígenas y, sobre todo, hay alarma por el departamento del Amazonas; especialmente, por las zonas fronterizas.



Según los datos de la ONIC, de los 142 casos 123 están en el Amazonas y aseguran que hasta el momento no se han concretado la entrega de equipos de bioseguridad que no ha habido fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos indígenas, programas de información adecuados ni garantías para el aislamiento preventivo obligatorio.



En este sentido, la Organización ha identificado que los casos de contagio han presentado un patrón de expansión que inicialmente se centró en las ciudades con más de 800 mil habitantes como y se han ido trasladando a municipios intermedios con población entre 700 y 100 mil habitantes para, finalmente, propagarse hacia municipios con población inferior a 100 mil habitantes, cerca de los cuales se encuentran la mayoría de los territorios indígenas.



“Actualmente, el 10.7 % de los casos acumulados se presentan en ciudades con menos de 20.000 habitantes, de tal manera que se confirma la tendencia de acumulación de casos en municipios que no poseen la infraestructura en el sistema de salud para hacerle frente de manera adecuada a la pandemia; es esta tendencia de ondas de expansión cíclicas, la que nos ha llevado a introducir el concepto de letalidad”, aseguró la ONIC.

Sin embargo, esta alerta no es nueva; desde que se decretó la cuarentena nacional, las comunidades indígenas nacionales y regiones han alertado al Gobierno Nacional de los niveles de riesgo que afrontan los pueblos indígenas: “Se han exigido medidas diferenciales e integrales para aunar esfuerzos y lograr respuestas oportunas y culturalmente pertinentes, atendiendo a que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional”.



“Desde el 24 de marzo que se decretó la cuarentena o aislamiento a nivel nacional y a trece días de su terminación, los pueblos indígenas han acatado la medida sin la respuesta por parte del gobierno para acceder a garantías de alimentación, agua y salud”, y agregaron que hasta el momento no se han concretado las ayudas que ha anunciado el Gobierno para las comunidades indígenas.



Así mismo, alertaron del riesgo que puede generar un subregistro generado por los casos asintomáticos, así como la imposibilidad de realizar pruebas masivas y el retraso en la entrega de resultados



Además, la ONIC recordó que la CIDH ha instado al Estado colombiano a garantizar el derecho fundamental a la salud de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia desde los enfoques de interculturalidad, género y solidaridad intergeneracional; tomando en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.



