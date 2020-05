Arauca pide ayuda para atender llegada masiva de migrantes

Puerto San Salvador es la entrada del municipio de Tame, Arauca. Allí miles de venezolanos han llegado en buses y camiones; esperan retornar a venezuela, pues ya no tienen recursos y han sido expulsados de otras ciudades y municipios.

La población migrante ha sido una de las principales afectadas por la pandemia. Sin recursos, sin trabajo, sin hogar, con hambre y en un país ajeno miles de personas de la tercera edad, enfermas, personas embarazadas, discapacitadas y con niños buscan, como último recurso, retornar al país del que hace muy poco tuvieron que salir porque lo más esencial les fue negado.



Llegaron a Colombia esperanzados, con ganas de rehacer sus vidas y de ayudar a sus familias, con deseos de sobrevivir en otro país porque en el suyo se estaban quedando sin nada. Ahora, cuando algunos ya habían logrado estabilidad para ellos y sus familias, una tragedia los golpea. La pandemia les arrebató lo que habían conseguido y les recordó, que a pesar del tiempo, siguen siendo migrantes, como si no pertenecieran a ningún lugar, como si fueran punto aparte del mundo.



Se están devolviendo de la misma forma en que llegaron, con un par de maletas en las que empacaron apenas lo que pudieron cargar. Unos van en buses, otros no tienen más opción que subirse al planchón de un camión para ir de un municipio a otro hasta llegar a su querida Venezuela.



Esto, a su vez, está generando una situación sanitaria incontenible que se ha represado en el departamento de Arauca. Según Juan Carlos Villate Camargo, el personero de Tame, Arauca, desde la primera semana de abril han recibido a cerca de 1.200 personas que llegan desde Bogotá, Casanare, Meta, Cundinamarca, Villavicencio, Cali, Manizales, Boyacá, Ipiales y hasta de Ecuador y Perú.



En este mes, el departamento ha tenido que gestionar ocho corredores humanitarios para poder asistir a la población. El personero asegura que muchos mandatarios municipales y departamentales han contratado buses y camiones para que lleven a las personas hasta Puerto San Salvador, la entrada de Tame.

“Los han dejado ahí porque Arauca tiene una serie de controles muy estrictos y en medio de esta emergencia sanitaria el departamento siempre ha llamado la atención en que los retornos de población migrante hacia Venezuela tienen que hacerse de manera organizada, segura y no de forma peligrosa, como se está haciendo actualmente”, afirmó Villate.



Agregó que esta emergencia humanitaria y sanitaria está poniendo en riesgo la vida de los migrantes y de los nacionales, no solo por la falta de condiciones de higiene, sino porque grupos armados de la zona han prohibido la circulación de extranjeros. Por esta razón, no les pueden permitir caminar los casi 220 kilómetros que hay desde Tame hasta el puente internacional.



“El que ellos continúen caminado por todos los caseríos compromete la seguridad sanitaria. No tenemos certeza de en qué condiciones de salud vienen y hay un riesgo muy alto por los grupos armados presentes en la zona. Dejarlos transitar así es continuar violando sus derechos al comprometer la seguridad sanitaria de la población y no cumplir con las medidas de distanciamiento social”, dijo Villate.



Para el personero, esta situación está a punto de salirse de control; cada día llegan personas desde distintos puntos del país, pues no hay controles viales que los atiendan ni que regulen la situación y han sido muy pocos los mandatarios que han gestionado el regreso de personas con cancillería y con las autoridades venezolanas, para que los dejen cruzar la frontera.

Migrantes venezolanos Autoridades locales han registrado la precaria situación humanitaria que viven los migrantes. Autoridades locales han registrado la precaria situación humanitaria que viven los migrantes.

“Es una situación muy compleja y nosotros hemos tenido que asumir la responsabilidad de gestionar algo de alimentos, con entidades internacionales que nos han ayudado, mirando que no se presente desorden social, que no se boten a los caseríos por el río, que los grupos armados no lleguen a afectar la integridad de ellos”, resaltó el personero, pero afirma que necesitan ayuda urgente del Gobierno Nacional pues, aunque no han gastado recursos públicos para atender a la población, está a punto de desencadenarse una grave situación sanitaria.



“No tenemos implementos de bioseguridad para darles, no tenemos una red hospitalaria que pueda atender una emergencia de gran magnitud en el departamento. Cuando llegan, les hacemos desinfección del bus, de la ropa y de las maletas, les entregamos un kit de higiene, pero se tienen que quedar en cambuches al lado de la carretera, al lado del río”.



De acuerdo con la información entregada por ReliefWe, el portal de información humanitaria más grande del mundo, sobre la situación sanitaria que se presenta en Arauca, han entregado 2.056 raciones de comida servida para población refugiada, migrante y comunidad de acogida y 1.817 kits alimentarios.



La población ha recibido 278 kits de semillas, materiales, herramientas e insumos para sostenimiento de huertas comunitarias en asentamientos informales de Arauca Capital, 278 kits de pollos de engorde con alimento, cinco huertas demostrativas y han realizado seguimiento nutricional.



También se reporta la entrega de 4.530 kits de higiene con enfoque diferencial, 546 litrosde gel antibacterial, jabón, alcohol, mosquiteros y la entrega de 879 lavamanos a igual número de familias de los asentamientos cercanos.



Sin embargo, estas ayudas no son suficientes. Por ello, el personero instauró una acción de tutela para que se hagan controles viales, para que el retorno sea ordenado y que les den implementos de bioseguridad para evitar así una mayor emergencia humanitaria en el departamento.



Entre tanto, afirma el funcionario, seguirán gestionando el retorno seguro de los migrantes con la ayuda del sector privado y los gremios locales.



Andrea Carolina Tapia Godoy.

Escuela de periodismo multimedia.