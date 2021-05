La gestión del embajador Fernández de Soto

El miércoles hablaron media hora el presidente Duque y el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la situación de Colombia. Tras la charla, Guterres expidió un comunicado de respaldo a las instituciones democráticas del país. Lo que no se sabe es que para concretar esa entrevista, el embajador ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, logró que el secretario de Naciones Unidas sacara tiempo en medio de un viaje oficial a Moscú para comunicarse con Duque.

Silencio ante otra reforma

Esta semana hubo junta parlamentaria conservadora y hubo unanimidad en el sentido de que el proyecto de reforma de la salud que se tramita en el Congreso, de ser aprobado, sería lesivo para el país. Los congresistas conservadores se centraron en señalar que la iniciativa es inconveniente para el país. Pero trascendió que desde el Gobierno les pidieron que no salieran públicamente a pronunciarse sobre el tema, hasta tanto no se reuniera el Presidente con el sector salud. Esta reforma es una iniciativa de Cambio Radical y también hace parte de lo que el comité nacional del paro

pide que no se tramite.



POLÍTICA