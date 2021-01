La falla de seguridad que expuso los datos de extranjeros en el país

Un problema de seguridad en la plataforma de visas electrónicas de la Cancillería expuso los datos de al menos 550.000 personas extranjeras que han solicitado una visa, falla reconocida este viernes por ese ministerio.



La Cancillería lo informó así: "en las últimas horas se identificó una falla en el sistema de información de la plataforma de visas electrónicas colombianas" y que "desde el momento en que se conoció el problema, la Dirección de Información y Tecnologías de la Cancillería ha trabajado para solucionar el impase y quedará superado a la mayor brevedad".



¿Qué fue lo que ocurrió?



Según La Silla Vacía, este fallo expuso las visas, en las que figura la fotografía, el número de pasaporte, el puesto de trabajo, las fechas de nacimiento y otro tipo de información personal, de al menos 550.000 personas extranjeras, incluidas menores de edad.



"Durante un tiempo indeterminado (días, semanas o meses), los datos estuvieron expuestos y según la ley colombiana deberían estar protegidos y no ser divulgados sin autorización", escribe este medio.



El mismo medio conoció que fue una persona sin conocimientos de hackeo quien se dio cuenta de la falla antes de que el Gobierno colombiano lo hiciera.



Se trata de un ciudadano europeo quien al seguir la URL que proporcionaba el código QR que figuraba en su visa se dio cuenta de que con cambiar los últimos dígitos del enlace, podía acceder a los visados expedidos a otras personas. Tras ello, esta persona lo informó al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no obtuvo respuesta.



El proceso de solicitud de visa se realiza en Colombia a través de una web de ese ministerio que, al concederlo, envía un documento adjunto al correo de la persona solicitante que incluye un código QR, que redirige a un dominio con la misma visa que se adjunta en el correo electrónico.



Ese documento incluye una fotografía de la persona solicitante, el número de la visa (que coincide con el documento de identificación para extranjeros), el número de pasaporte, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y la posición laboral de la persona; datos todos ellos que han quedado públicos debido al fallo de seguridad.



Tras la denuncia, esta página de Cancillería se encuentra "en mantenimiento".



'No hay citas para sacar el pasaporte'

Paralelamente a la denuncia del extranjero, EL TIEMPO ha conocido varias denuncias de ciudadanos que aseguran que no hay citas para sacar o renovar el pasaporte en los próximos tres meses y al intentar hacer el trámite les aparece un error que dice "en este momento el sistema no funciona intente más tarde”.



Ante ello, la Cancillería le respondió a este diario que "ante la actual coyuntura generada por la pandemia del covid-19, las oficinas de pasaportes deben cumplir los lineamientos impartidos para la atención al público, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria, orientados a mitigar el contagio y tratando de proteger la salud tanto de los funcionarios como de los usuarios, y respetando el aforo máximo permitido dentro de sus instalaciones diariamente".



En su respuesta agregan que "antes de que se decretara la emergencia sanitaria, las Oficinas de Pasaportes en Bogotá atendían sin cita previa los servicios de solicitud y entrega de pasaportes, con cifras que variaban entre 800 y 1200 solicitudes y 500 a 600 entregas por día por oficina. A partir de la reapertura de las oficinas, como medida de control, se ha implementado una apertura gradual de citas respetando el aforo máximo permitido en la sede, habilitando en diferentes momentos del día más de 900 citas diarias en total por las dos oficinas para la expedición de pasaportes, de las cuales se atienden efectivamente más de 850 solicitudes diarias en total en Bogotá".



Y rematan en su respuesta: "Seguiremos trabajando por incrementar día a día el número de citas asignadas para los usuarios, en la medida en que los protocolos de bioseguridad y el aforo de las sedes nos lo permitan".

