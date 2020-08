La defensa de Duque del préstamo para Avianca

El presidente Iván Duque, en diálogo con la emisora Ondas de Ibagué, salió este lunes a explicar las razones por las cuales el Gobierno Nacional autorizó un crédito por un valor cercano a los 370 millones de dólares para la aerolínea Avianca.



El mandatario comenzó por hacer una explicación de buena parte de los programas que ha dispuesto su gobierno en lo que tiene que ver con el apoyo a los trabajadores y a las empresas para la reactivación económica.

En ese sentido hizo mucho énfasis en el Programa de Apoyo al Empleo Formal, con el que explicó se está subsidiando el 40 por ciento de una salario mínimo, para proteger a la empresas cuya facturación se ha visto afectada en un 20 por ciento o más.



Dijo que con esta iniciativa so beneficia a unas 135 mil empresas y a cerca de 3 millones de trabajadores.



Al referirse en concreto al tema de las aerolíneas dijo que ha sido tan delicado este asunto en el mundo que muchos gobiernos, y mencionó ejemplos concretos, han decidido aportarles recursos a las empresas de transporte aéreo de pasajeros.



“La razón por la cual Colombia decide participar, primero en un crédito, que no es un subsidio sino un crédito, que no es barato, se hace dentro de un esquema de concurso de acreedores y reestructuración que está garantizado por herramientas de ley”, dijo el jefe de Estado.



“Es un crédito de carácter contingente y que protege entre empleos directos e indirectos a cerca de 500 mil puestos de trabajo en el país y mucho más cuando esta aerolínea representa cerca del 50 por ciento de la conectividad”, destacó el mandatario.



Ante la pregunta de si pueden darse créditos a otras aerolíneas respondió: “por supuesto que si”, porque se está buscando es respaldar la continuidad del sistema aéreo nacional que también es fundamental para la seguridad aérea, para la conectividad, el turismo y para otros propósitos



En ese sentido, Duque también recordó que hay líneas de créditos para otros sectores.

Y ante la referencia a un trino de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el que señala que hay millones de desempleados y que los entes territoriales llevan meses presentando propuestas de préstamos y salvamento sin recibir ninguna respuesta, lo que a juicio de la mandataria "raya con la corrupción y el auto préstamo que se privilegie a Avianca", el mandatario se limitó a decir: "Yo no contesto trinos"

Elección de procuradora

El presidente Duque también respondió sobre la elección por parte del Congreso de su exministra Margarita Cabello como nueva procuradora. "Yo creo que hay que quitarnos suspicacias, se ha cumplido con lo que manda la Constitución y la ley", dijo.



Y luego agregó: "Quitémosle la suspicacia de que porque fue ministra no va a tener independencia".



