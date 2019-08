La explicación de Duque a la columna que escribió criticando a Uribe

El presidente Iván Duque, en entrevista con Blu Radio, se refirió en la mañana de este martes a una columna que escribió en 1998 en el semanario Tolima 7 Días, y en la que cuestionó al hoy expresidente Álvaro Uribe

En la columna titulada “Los pecados de Álvaro Uribe”, Duque aseguró que fue un error convocar a Álvaro Uribe al liberalismo y lo cuestiona por haber sido el auspiciador de las desaparecidas Convivir.



En la entrevista de este martes, el jefe de Estado comenzó por aclarar que en ese momento él tenía 21 años y que si el Iván Duque de hoy le hablara al de ese momento le diría "que uno no puede emitir opiniones con prejuicios".



Recordó que unos años después tuvo la posibilidad de conocer a Uribe y con ello muchas de sus ideas "y tuve la posibilidad de superar muchos de esos prejuicios".



"Si usted me pregunta a mí hoy, yo lo que le podría decir es que hay una identidad que logré consolidar después en mi carrera conociendo a Uribe y qué me sirve a mí también para entender muchas sus posturas en defensa de la construcción de la paz a partir del ejercicio de la seguridad como valor democrático", dijo Duque.