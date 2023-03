Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro (hijo del presidente de la República, Gustavo Petri) y protagonista de un fuerte terremoto político que sacudió al país en las últimas semanas, lanzó en la mañana de hoy una advertencia: "No ha pasado nada, ahora es que va a pasar".



Day Vásquez reveló hace varios días que Nicolás Petro Burgos, quien es diputado de la Asamblea del Atlántico, recibió mil millones de pesos de parte de personas de dudosa reputación. Según su testimonio, la plata fue dada para la campaña presidencial, pero él nunca la reportó, sino que se la guardó.



Ella, que hoy es testigo principal de la Fiscalía General de la Nación, le contó en la propia Casa de Nariño de los hechos al jefe del Estado, quien, a su vez, pidió al ente acusador investigar a su hijo con la confianza de que él demuestre su inocencia. Aunque, dijo, respetará "las conclusiones a las que llegue la justicia".



No ha pasado nada, AHORA ES QUE VA A PASAR !!! 😉😃 — Day Vásquez DP (@daysvasquezcdp) March 17, 2023

Según su relato, ella se encontró cara a cara con el presidente para hablar de lo que estaba pasando a sus espaldas. La joven barranquillera fue honesta con su exsuegro y le contó detalladamente las movidas que estaría haciendo Nicolás con personalidades relacionadas con el narcotráfico, lavado de activos y otras actividades delictivas.



Además, le reveló que no solo recibía dinero a su nombre, sino que insistentemente se reunía con parte de su cúpula ministerial, a sus espaldas.



Esta semana, el diputado por el departamento del Atlántico negó los hechos en el recinto de la Asamblea.



“Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones que han lanzado en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado”, dijo.



Indicó que los señalamientos en su contra son “una estrategia para destruir mi carrera política y destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia y seré tratado por lo entes correspondientes con total objetividad”.



Petro Burgos sostuvo también que ha sido víctima de un “linchamiento social y mediático sin precedentes; he sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado (…) han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia”.



