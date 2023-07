Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Nacional Electoral por fuera de Bogotá. Tras el encuentro, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue el encargado de dar las principales conclusiones del encuentro.



(Puede ver: MOE pide que las garantías electorales sean incluidas en las negociaciones con el Eln)

Una de las preocupaciones que había llevado la Misión de Observación Electoral (MOE) en la previa fue el tema de la financiación de las campañas. Ante estas dudas, el ministro respondió que “el Gobierno por primera vez tiene una estrategia frontal muy bien estructurada, con inteligencia desde el Ministerio de Defensa, desde la UIAF, desde los distintos ministerios, particularmente del Interior, para detectar en qué lugares, en qué municipios, hay unos movimientos irregulares de dinero”.



De acuerdo con Velasco, se tienen las herramientas para identificar los movimientos irregulares de dinero. “Si en un municipio en donde va a definirse una alcaldía se mueve equis cantidad de dinero en los bancos y en el momento electoral o en los días anteriores al proceso electoral, comienza a moverse unas sumas no explicadas de otra manera, pues tenemos que hacer inteligencia para saber a dónde está yendo ese dinero, que es otra manera de amenazar el proceso electoral”, explicó el encargado del ministerio de la política.



En cuanto a temas de seguridad del proceso electoral, el ministro Luis Fernando Velasco indicó que de los cuatro alcaldes que salieron de sus municipios por amenazas, dos ya han regresado, pero los otros dos “han decidido esperar en las cabeceras de sus departamentos”.



(Además: MOE advierte por violencia preelectoral en departamentos del Caribe)



“Vamos a llegar hasta el último sitio para que los colombianos tengan unas elecciones en paz. El plan democracia está andando”, dijo Velasco, que anunció que los puestos que tengan más de 120.000 personas votando tendrán seguridad dedicada. Además, señaló que en las inmediaciones de zonas apartadas habrá concentraciones de Fuerza Pública para “reacción rápida”.



Por otro lado, el ministro del Interior destacó que “el número de denuncias y amenazas está bajo y no queremos que aumente”. Incluso, destacó que por el momento no se ha planteado que en algún del municipio del país se vaya a suspender las elecciones por razones de orden público.



“Fui candidato varias veces al Congreso y en esos momentos hubo hasta siete municipios en mi departamento donde se suspendieron elecciones. Ahora dicen que vamos en reversa, y no hay señales de que vayamos a cancelar las elecciones”, agregó Velasco.



(Además: Las graves denuncias de Aníbal Gaviria sobre injerencia de grupos armados en elecciones



En ese sentido, expresó que, a pesar de que en algunos municipios, 76, no se ha podido llevar a cabo la inscripción de cédulas, esto no quiere decir que no se vaya a llevar a cabo este proceso. La situación, de acuerdo con el ministro, es que la apertura de este proceso coincidió con el anuncio de un paro armado por parte del Eln.



Por último, el ministro del Interior se manifestó sobre el registrador Alexander Vega y su mención en el caso de Óscar Iván Zuluaga. Este descartó que este suceso pueda afectar el proceso electoral de octubre: “Institucionalmente tiene la legitimidad, la Registraduría no es una persona”.