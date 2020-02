¿Gobierno comunica mal o es víctima de 'sembradores de discordia'?

A cientos de usuarios de la red social Twitter les basta con ver el nombre de Marta Lucía Ramírez cuando es tendencia para dictar sentencia: “Otra vez por aquí, ¿ahora con qué saldría?”, escriben con la premisa de que la Vicepresidenta acaba de soltar un exabrupto.

Una situación similar enfrenta casi a diario el presidente Iván Duque. La mayoría de los actos de su gobierno son tomados por una buena parte de los usuarios con ironía.



Son excepcionales los días en que nueva la ministra del Interior, Alicia Arango, no es objeto de ofensivos comentarios y de un 'bullying' cibernético que viene desde cuando estaba al frente de la cartera de Trabajo.



¿Hay una coordinación estratégica de parte de la oposición para minar la credibilidad del Gobierno Nacional? En la Casa de Nariño creen que sí.



De hecho, la Vicepresidenta escribió hace unas horas un comunicado en el que clama que “no podemos caer en la trampa de quienes quieren sembrar la discordia”.



El asunto de fondo es: ¿El Gobierno comunica mal o es víctima de unos adversarios que no le dan tregua y viven para distorsionar su lenguaje?



Carlos Suárez, CEO de Estrategia & poder, consultor en Marketing Electoral y de Gobierno, toma distancia de esta tesis y afirma: “Los funcionarios de este Gobierno son los que se están equivocando de manera sistemática y, claro, la oposición saca provecho de este cúmulo de errores que le sirven en bandeja”.



En la misma orilla se ubica Carlos Arias, consultor en Comunicación Política y docente de la Universidad Externado de Colombia. “El Gobierno Nacional no se está comunicando asertivamente con los líderes de opinión y con el ciudadano de a pie”, asegura.

Para Arias, la situación de Gobierno en esta materia es crítica: “No responde a lo que se le pregunta y parece estar viviendo en una realidad paralela; que desconoce los fenómenos de coyuntura social, económica y política que atraviesan las capitales de departamento y el país nacional a raíz de la violencia que está asesinando a líderes sociales y minando la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la seguridad y la autoridad”.



Hace un tiempo, el senador oficialista José Obdulio Gaviria había salido a terciar en esta discusión y había dicho, palabras más, palabras menos, que el Gobierno hacía las cosas bien, pero comunicaba mal. E incluso señaló de responsable a Álvaro García, entonces Alto Consejero de las Comunicaciones.



El Presidente probablemente tomó este diagnóstico y retiró a García y puso a Hassan Nassar. De allá a acá la situación no ha variado.



En estas semanas, las cosas han sido similares a las de este año y medio en el que Duque ha llevado las riendas del Estado.



Diversos analistas han puesto la lupa en un hecho en el que evidentemente la administración Duque no ha salido bien librada: La poca empatía con la gente.

Eso se ha visto en tres casos recientes:



1. El comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Zapateiro, dio sus condolencias a la familia del asesino Jhon Jairo Velázquez Velázquez, alias Popeye y quien fuera el temible jefe de sicarios de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín.



"Hoy, como comandante del Ejército, presento a la familia de 'Popeye' nuestras sentidas condolencias. Hoy ha muerto un colombiano, haya pasado en su vida lo que haya pasado. Estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 1993, decirle que lamentamos mucho la partida de 'Popeye', somos seres humanos, somos colombianos", dijo.



2. La ministra del Interior, Alicia Arango, cuando se desempeñaba como Ministra de Trabajo, al poner sobre la mesa una posible reforma en la contratación de los colombianos trae a cuento un ejemplo. “Por ejemplo, un ingeniero de sistemas, tu no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas”.



3. Las declaraciones de la Vicepresidenta durante un conversatorio en Medellín: “Tenemos demasiadas psicólogas y sociólogas y demasiada gente que estudió policultura, pero que no le sirve para tener un mejor ingreso”.



En los tres casos hubo una rápida reacción de sectores que sí se sintieron afectados. Asociaciones defensoras de Derechos Humanos le preguntaron al general Zapateiro por qué no había pronunciado un lamento similar por alguno de los 300 líderes sociales que han sido asesinados. Un rosario de muertes de inocentes que, argumentaron, a Zapateiro parece no tocarlo.



Grupos de ingenieros y profesionales de nuevas tecnologías le preguntaron al Gobierno si comprendía la contradicción entre el menosprecio del que se sintieron aludidos o los discursos de impulso a la economía naranja que Duque pregona.



Y el Colegio Colombiano de Psicólogos emitió un comunicado en el que rechazó las declaraciones de la Vicepresidenta porque en su concepto busca “seguir justificando los pésimos salarios y precarias condiciones laborales y de contratación que sufren actualmente, no solo los psicólogos y sociólogos, sino todos los profesionales del país”.



Suárez pregunta: ¿En estos tres hechos el Gobierno Nacional supo comunicar? Y responde: “Evidentemente no”.

Él llama la atención de una circunstancia en la que el Gobierno además no ha sabido valorar y es la de los tiempos que vivimos. “La comunicación moderna viaja a través del ciberespecaio de manera extremadamente rápida y con cada usuario manifestando sus puntos de vista en tiempo real. Si el mensaje no se entrega bien, habrá problemas”, sentencia.



En efecto, Armando Silva, filósofo y semiólogo, abordó el asunto en su columna del sábado en EL TIEMPO: “Los medios, y en especial las redes, funcionan de modo viral. La metáfora del virus mediático se inspiró en el virus biológico, pues se propaga y se infecta de la misma manera: por contagio”.



Y a Duque le tocó gobernar en unos tiempos en los que reina un nuevo formato que no perdona: el meme. Los memes son una respuesta popular y humorística ante los actos, gestos y mensajes que envía el Gobierno.



Hoy la Vicepresidente dice que “nunca ha sido ni será nuestra posición la de descalificar alguna profesión. Cada oficio y cada profesión cumple un papel indispensable en nuestra sociedad”. La aclaración llega un tanto tarde.



Los analistas consultados para este artículo creen que posiblemente el alto Gobierno debería acercarse más a sectores que poco escucha. Por ejemplo, el de los estudiantes de la Universidad Nacional.



En efecto, allí en una de sus paredes alguna vez escribieron un grafiti que resume esta situación:



"Ley de la vida.

Artículo primero: no dar papaya.

Artículo segundo: tomar todo el papayaso que le den a uno".



