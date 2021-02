Colombianos le bajan la aprobación a los políticos

La afirmación de W Radio en su titular que da cuenta de la valoración que hacen los ciudadanos de sus gobernantes es concluyente: “En picada: los políticos han perdido el respaldo de los colombianos, según Pulso País”.

La más reciente encuesta de la firma, realizada por Datexco Company S.A. para esta emisora del 20 al 29 de enero del presente año, recogió la opinión de los colombianos quienes, en su gran mayoría, se muestran insatisfechos.



La encuesta hace énfasis en los protagonistas políticos del país. Buena parte de las figuras no presentaron avances en su imagen, sino que, por el contrario, aumentó la desaprobación de cada uno de ellos.



Del Presidente Duque, por ejemplo, la encuesta dice que aumentó su imagen desfavorable y hoy está en un 63,13 por ciento.



El número de colombianos que se ubican en este segmento con relación a la última encuesta de la misma firma, en octubre de 2020, aumentó pues en esa ocasión marcó una imagen desfavorable de 58, 82 por ciento.



La imagen favorable del Presidente cayó a un 29,56 por ciento. Anteriormente era de 35,18 por ciento.



En cuanto a la desaprobación como mandatario, el gobierno de Duque registra una desaprobación de 68,19 por ciento.



En la medición anterior, el porcentaje de desaprobación era de 59,35 por ciento.



La aprobación del Jefe del Estado, siempre según Pulso País, es de 27,06 por ciento. En la medición anterior, quienes aprobaban el trabajo del Presidente era de 33,29 por ciento.



La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aparece con una imagen desfavorable de 65 por ciento. La imagen favorable de la funcionaria es de 26 ´por ciento.



El estudio preguntó también por los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En todos los casos, disminuyó en apoyo y subió la desaprobación de los mandatarios locales.



En el caso de Claudia López, la imagen favorable cae de 68 por ciento al 59 por ciento. Y su imagen desfavorable es del 36 por ciento. Antes estaba en 27 por ciento. Tiene una aprobación del 56 por ciento, y una desaprobación de 38 por ciento.



En Medellín, según esta encuesta, los encuestados manifestaron una aprobación del 64 por ciento frente a la gestión realizada por Daniel Quintero. Es un registro bueno pero al compararse con la medición de junio del 2020, ha disminuido 20 puntos. La desaprobación, según el estudio de Datexco, se encuentra en un 20 por ciento.



En Cali, la situación tiene unos registros inquietantes. Jorge Iván Ospina. En octubre del 2020 la aprobación de la ciudadanía era de un 64 por ciento y pasó a un 28 por ciento en tres meses. Así mismo, la desaprobación aumentó hasta el 66 por ciento, estaba en un 23 por ciento.



En Barranquilla, Jaime Pumarejo, registra un apoyo del 65 por ciento, menor al de octubre que era del 68 por ciento y una desaprobación del 32 por ciento.



En cuanto a la medición de otras figuras también hay datos llamativos. El expresidente Álvaro Uribe, tenía una imagen desfavorable del 55 por ciento en octubre y hoy es del 66 por ciento. Su imagen favorable para los ciudadanos encuestados bajó del 40 al 27 por ciento.



En cambio, el candidato presidencial Gustavo Petro pasó de una imagen favorable de 33 por ciento en octubre a 42 por ciento. Su imagen desfavorable bajó de 57 a 52 por ciento.



Sergio Fajardo tiene una imagen favorable de 51 por ciento y una desfavorable de 40 por ciento.



Jorge Enrique Robledo presenta una imagen favorable del 41 por ciento y una desfavorable del 48 por ciento.



Y Alejandro Char tiene un desfavorable del 61 por ciento y una imagen favorable del 28 por ciento.



Federico Gutiérrez tiene su imagen favorable tanto como su desfavorable en un 44 por ciento.



La encuesta midió por primera vez a Ángela María Robledo, que tiene una imagen favorable de 47 por ciento y un desfavorable del 42 por ciento.



Otro de los personajes medidos fue Rafael Nieto Loaiza, miembro del Centro Democrático, quien tiene un desfavorable del 59 por ciento y un favorable del 25 por ciento.



En el ámbito internacional, por el contrario, los colombianos, según el estudio, tienen una muy buena imagen del presidente de Estados Unidos Joe Biden. Con un favorable del 76 por ciento y un desfavorable menor a un dígito, 9 por ciento.



A la pregunta , ¿usted cree que el grupo del Eln tiene o no intenciones legítimas de llegar a un acuerdo de paz? Los colombianos respondieron mayoritariamente que no. Un 73 por ciento dijo que no y solo 18 por ciento respondió que sí.



En cambio, sí valora el acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Al interrogante ¿usted considera que la firma del acuerdo de paz trajo la paz a Colombia? Un 71 por ciento dijo que sí y un 23 por ciento dijo que no .



La encuesta, de carácter personal, fue realizada a través de línea telefónica a número de teléfono en línea fija en hogares a ciudadanos mayores de 18 años de edad en todos los niveles socioeconómicos, con cubrimiento de cabeceras municipales en las regiones del alcance del estudio. El medio recalcó la recolección de la información se hizo telefónicamente “obviamente por la pandemia”



Además, dice W Radio, se realizaron un total de 900 encuestas efectivas distribuidas de acuerdo con la Distribución de la Muestra, con un un margen de error estándar relativo para el total de la muestra de estimación del 3,3 por ciento para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50 por ciento y con un nivel de confianza del 95 por ciento.



