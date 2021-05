La dura respuesta desde el Gobierno colombiano a Diosdado Cabello

Desde el Gobierno colombiano hubo este jueves una contundente respuesta a unas declaraciones del número dos del chavismo venezolano, Diosdado Cabello, quien en las últimas horas desde Caracas aseguró que Colombia ha sido tomada por mafiosos que decidieron masacrar al pueblo, al referirse a las protestas que se han dado en territorio colombiano.



Denunciaron no solo que hace parte del denominado 'Cartel de los soles', sino que hace parte del plan para desestabilizar a nuestro país.



Le puede interesar: líderes del paro hablan en el Congreso

El encargado de responderle fue Rafael Guarín, alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional, quien aseguró que "el capo del 'cartel de los soles', el narcotraficante Diosdado Cabello, es parte del plan de desestabilización criminal con el que atacan a Colombia".



Dijo que la democracia colombiana es sólida y no se doblegará ante el terrorismo ni los intereses de la dictadura de Maduro.



Le puede interesar: Este es el balance de la reunión de Duque con las altas cortes

El capo del cartel de los soles, el narcotraficante Diosdado Cabello, es parte del plan de desestabilización criminal con el que atacan a Colombia. La democracia colombiana es sólida y no se doblegará ante el terrorismo ni los intereses de la dictadura de Maduro. https://t.co/1M69jiOVbM — Rafael Guarín (@RafaGuarin) May 6, 2021

Guarín le dijo que cada vez es más evidente que la escalada de vandalismo, violencia y delito con la que se está atacando a la población colombiana tiene detrás no solo al Eln y las disidencias de Farc, sino a la dictadura de Maduro y al cartel de los soles, en cabeza del narcotraficante Cabello.

Cada vez es más evidente que la escalada de vandalismo, violencia y delito con la que se está atacando a la población colombiana, tiene detrás no solo al ELN y las disidencias de FARC, sino a la dictadura de Maduro y al Cartel de los Soles, en cabeza del narcotraficante Cabello. https://t.co/1M69jiOVbM — Rafael Guarín (@RafaGuarin) May 6, 2021

A todo lo anterior, Guarín le dice a Cabello que no se equivoque. "El pueblo no son los terroristas que ud patrocina. Los ciudadanos están con las instituciones y la defensa de la democracia. Colombia no recorrerá la ruta a la dictadura que el chavismo y Cuba impusieron en Venezuela. ¡Aquí la democracia triunfará!", señala.



Le puede interesar: ¿Quiénes administran las pistas del narcotráfico en Venezuela?