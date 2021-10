La dura respuesta del registrador Vega a la oposición que pide garantías

“Ese manto de duda del fraude electoral no es cierto. El que no sienta garantías o crea que le harán fraude, pues no debería presentarse. Las garantías están dadas”, fue la respuesta del registrador nacional, Alexander Verga Rocha a las críticas que han hechos algunos políticos de la oposición.



Desde diversos sectores de oposición se han manifestado preocupaciones sobre la falta de garantías para la realización de los próximos comicios.



Razón por la cual, al ser consultado sobre el tema, el registrador aseguró que los organismos electorales están trabajando para que las jornadas cuenten con todas las garantías y la transparencia.



Además, también expresó que las peticiones de la oposición política fueron escuchadas y tenidas en cuenta, como por ejemplo su solicitud de una misión de observación electoral, un software de escrutinio y un plan de auditoría para instaurar a todos los softwares de la Registraduría.



Sobre la primera petición, el funcionario explicó que su cumplimiento se está dado a través de la participación organismos como la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el Centro Carter y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).



Además, sobre el segundo punto reveló que este martes se abrirá la licitación la adquirir el software de escrutinio. Para la tercera petición expresó que el plan de auditorías será una realidad.



El lunes Vega estuvo reunido con miembros de la Unión Europea para determinar cómo será el acompañamiento de este organismo durante las elecciones presidenciales y legislativas de 2022.



“Hace unos meses se nos aceptó la Misión de Observación Electoral y el nuevo embajador de la Unión Europea ante Colombia se hizo presente porque se autorizó la misión de exploración de carácter técnico y político. Tenemos el trabajo organizado para que estén en las elecciones del Congreso y presidenciales”, dijo.



Las declaraciones del funcionario han generado críticas de diversas reacciones y críticas de varios sectores en redes sociales. Hace unos días Vega cuestionó el censo poblacional del Dane, diciendo que estaba errado porque eran más los colombianos registrados por dicha entidad.



Por esta razón, anunció también que la depuración del censo electoral continúa su proceso para armonizar los datos.

