Carlos Castillo, concejal de Bogotá y uno de los dirigentes del Polo Democrático Alternativo, publicó un hilo de Twitter en el que cuestionó con severidad a Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, quien es protagonista de una controversia nacional por sus propuestas de reformas para el sistema pensional.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también rechazó las propuestas de Dussán. "No es función del director de Colpensiones decir qué se hace con los recursos. No tiene por qué entrometerse. Fueron declaraciones que no tienen ni pies ni cabeza", dijo el jefe de la cartera de Hacienda.



Ocampo también dijo que afortunadamente el presidente Gustavo Petro había salido a rectificar las afirmaciones de Dussán



Carrillo, por su parte, dijo que "Dussán es tendencia hace dos días; los medios lo están despedazando, la oposición está haciendo fiesta con sus declaraciones y no lleva ni un mes en el cargo".



"Era de esperarse y como dirigente nacional del Polo, me siento en la obligación de decir que lo advertí", aseguró Carrillo.



"Dussán ha sido siempre un polémico dirigente sindical, uno de esos esquiroles que caricaturizan a la izquierda. En sus días de gloria se empacaba 100 mil votos a punta de politiquería, pero la profundización de la democracia le ha quitado mucho espacio a personajes como él", aseguró Carrillo.



"Hoy no tiene un voto y lo sabe muy bien. Pero, aunque el voto de opinión pesa cada vez más en Colombia, en la democracia interna de los partidos no pasa lo mismo. A punta de maniobras, Dussán logró recuperar el control del @PoloDemocratico para los sectores “pragmáticos”".



"Hace un par de años Dussán fue clave en la salida del MOIR, fueron sus buenos oficios los que le facilitaron a la secta de Robledo salir con personería jurídica, no expulsados como sacaron ellos a otros sectores del POLO. Con el MOIR fuera a Dussán le llegó su momento de renacer", agregó



Carrillo dijo en su relato que "la alianza con Fajardo en 2018 y con Claudia López en 2019, entre otras pésimas decisiones, han debilitado mucho al POLO, pero marchitar el partido es la mejor estrategia para los sectores del bloque dussanista".



La conclusión de Carrillo es que "es mucho más fácil controlar una organización disminuida".



"Me opuse a la decisión de reinstalarlo en la Secretaría del Partido, me opuse al papel que jugó en la conformación de las listas al Congreso; y por supuesto, me opuse a su nombramiento como director de @Colpensiones", dijo Carrillo.



"Dussán es todo lo que debemos jubilar en la política", aseguró el dirigente de la izquierda democráticas.



"Los políticos tradicionales se mueven en el borde de la legalidad: viven de la burocracia, hacen favores, buscan puestos, transan con la clase política en los sofisticados y silenciosos salones de los clubes sociales. Y siempre caen parados: gane quien gane ellos no pierden", añadió.



Carrillo hace también un pronóstico: "Dussán irremediablemente será un problema para el Gobierno y para el Partido".



"Lo dije en el Comité Ejecutivo Nacional, ahí dejé la constancia de lo equivocado que era encaramar, en semejante responsabilidad, a un tipo como Dussán, como si no quedara gente decente en el POLO", añadió.



"Este señor no sólo va a repartirse la burocracia con sus decenas de ahijados, va a transar con la derecha como lo ha hecho siempre. Les doy un ejemplo concreto: la señora Paola Palmariny".



Carrillo pone sobre la mesa la columna del periodista Juan Pablo Calvas. "Se pregunta por qué la señora Paola Palmariny, sin haber sido nombrada, anda por Colpensiones como si fuera directiva, incluso asiste a reuniones de alto nivel en dónde se tratan temas confidenciales. ¿De dónde viene?".



"A Palmariny nunca le ha faltado un cargo público. Fue candidata al Senado en 2014 por la U y se quemó feo; algunos son más nombrables que elegibles, pero del fracaso electoral pasó al despacho del Rector de la Universidad Distrital y de ahí al gobierno de @EnriquePenalosa", asegura Carrillo.



Calvas dijo: "En Colpensiones están sacando a todos los técnicos con años de experiencia en el sector financiero y de pensiones… y los están reemplazando por recomendados político".



Las declaraciones de Dussán le han costado varias críticas y señalamientos al Gobierno Nacional, principalmente por que se avecina una reforma pensional, que tiene a este sector pendiente por el cambio en esta política pública.





POLÍTICA