“Tenemos una recesión a la vista y la tasa de interés de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial”, afirmó en las últimas horas el presidente de la República, Gustavo Petro.

El jefe del Estado hizo el pronóstico en Barranquilla, en el Congreso de la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).



Asimismo, se refirió al Banco de la República por las medidas que, según él, no permitirán el crecimiento de la economía del país.



Por eso, insistió en su propuesta de una “economía productiva”, apuesta impulsada desde su campaña de 2014, que estaría apalancada por una “economía popular”.



“Esto sería para incentivar una palanca de desarrollo agrario, social, industrial y político en el país. La economía popular debe tener acceso a créditos a pesar de la subida de la tasa de interés por el Banco de La República”, señaló Petro.



El primer mandatario hizo una radiografía de la situación económica mundial y local. "En medio de ese paradigma tan tenso, tan complejo, tan conflictivo, como el que va a estallar en el mundo púes estamos aquí en Colombia tomando decisiones para los próximos años", dijo. "¿Cuáles?", preguntó Petro y a continuación detalló:



"El Banco de la República ha elevado, de 1,75% la tasa de interés, a casi 10 (%) en un año. ¿Permitirá crecer?; ¿permitirá la reactivación económica de la que tanto se ha hablado?; ¿permitirá que la economía popular florezca?; ¿permitirá que la gran empresa se desarrolle en Colombia?; ¿permitirá que disminuyamos el hambre?; ¿permitirá disminuir la desigualdad social?; ¿permitirá que los millones de colombianos que hoy no tienen puestos de trabajo lo tengan?; ¿permitirá la formalización de lo que nuestra presidenta (de Acopi, Rosmery Quintero) llama ‘la economía informal’?; ¿permitirá que tengamos una mejor vida?; ¿permitirá progreso?; ¿permitirá el aumento de la calidad de vida?". De inmediato respondió de manera escueta: "No".



"Claro, y entonces ¿por qué lo hacemos? Porque la macroeconomía mundial nos obliga, y entonces lo único que se puede indexar, a partir del crecimiento inflacionario es la tasa de interés. Esa sí se indexa, pero pregunten ustedes si se puede indexar el salario mínimo, y te dirán tajantemente que no; ¿por qué si se puede indexar la tasa de interés y no se puede indexar el salario mínimo?, ¿por qué es bueno elevar la tasa de interés y es malo elevar el salario?; ¿hay alguna lógica económica, científica? o estamos simplemente adscritos a una serie de intereses de poder que no van con el trabajador, sino con el propietario del sistema financiero mundial", dijo Petro.



"Lo cierto es que ha crecido la tasa de interés, que mundialmente, entonces, tenemos una recesión a la vista, y que la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana. La pregunta entonces es ¿qué hace el Gobierno? que no tiene que ver con la tasa de interés", aseguró el presidente.



Petro señala que la ruta es "la economía popular"



Acto seguido, el presidente Petro preguntó: "¿Cuáles derroteros en una tormenta como esta, de hambre, de pobreza, adicionalmente, de inundaciones que acrecientan la crisis, de recesión mundial, de hambre mundial?; ¿cuáles los derroteros que debe tomar el Gobierno Nacional de Colombia al frente de su sociedad?".



Y Petro respondió: "Pues no es nada fácil, pero yo les diría lo siguiente: la apuesta debe ser la economía popular; no lo digo ahora, lo dije con mi programa y lo vengo defendiendo desde antes", dijo.



"El verdadero capitalismo de Colombia está en la economía popular. En un mundo que ustedes conocen, muy vivo, muy rico, muy intenso, muy de sobrevivencia, y por eso es tan intenso, y de ahí se genera en cierta forma su riqueza de transacciones diarias del caminar, del madrugar, del trasnochar, del sufrir, del esfuerzo de la disciplina", dijo.



"Muchas veces solo recuerdo la señora del madrugón de San Victorino que conocí mucho en mi vida política y administrativa; el San Victorino del centro de Bogotá, pero aquí está, o estaba, el San Nicolás, y en todas las ciudades de Colombia hay las burbujas enormes de una economía popular bullante, que ha sido golpeada indudablemente, pero que ahí está; no ha muerto, está ahí; explica la mayor parte de los puestos de trabajo de Colombia", agregó Petro.



"Esos puestos de trabajo, en general, no son asalariados; es decir, tienen que ver más con criterios de asociatividad o de esfuerzo individual del ‘rebusque’, como así se denomina el ‘rebusque’; muy individuales, y por tanto muy condenados al fracaso", añadió.



"Tiene que ver en el mundo rural con la economía campesina, con seguir doblando la espalda sobre el surco aún en el siglo XXI, con una perseverancia tal, que esas personas merecerían realmente el título de ‘Héroes de la patria’; tiene que ver con una resistencia, con una resiliencia de la sociedad colombiana. Es lo más resistente; es el colombiano que no se va a Miami, que además haría muy mal porque Miami va a entrar en una crisis espantosa", manifestó Petro.



"Es el colombiano que no está pensando en cómo escapar, sino en cómo superar el problema; generalmente un mundo femenino, porque a pesar de las medallas del machismo son las mujeres más resistentes que los hombres, más disciplinadas etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces son más resilientes, aguantan más".



"Nosotros tendemos a irnos por el mar y las montañas a ver si hay algún otro lugar por allá que nos espera y no encontramos ninguno".



"Esa economía popular así construida desde hace tanto tiempo, producto de la historia, producto de las exclusiones, producto de la vida misma que se resiste a perecer, es lo que nos puede permitir ahora en medio de esta tormenta y con todos los nubarrones negros en contra, sacar las cartas de la prosperidad, del progreso real, no del progreso infinito y mentiroso".



"Y entonces le corresponde al Gobierno Nacional hacer una alianza con la economía popular".



"Miren ustedes que los últimos días —todavía apenas si pasamos de dos meses— en virtud de la historia misma del país, el gremio más de derechas del país, Fedegán, con todo el historial que hay alrededor del tema de la tierra fértil en Colombia, ha hecho un pacto con nosotros".



"¿Sacrificamos qué? Pagar al precio comercial la tierra, que es un problema, y quedan tres millones de hectáreas. Una misión; todo el campesinado de Colombia cabe en dos millones y medio de hectáreas, y de mala tierra; en general, páramos, selvas, al borde, en la inundación, como lo vemos ahora en el desespero porque han sido llevados a la fuerza a través de las décadas".



"La historia de Colombia rural es la historia del desplazamiento campesino por una élite de 3.000, 4.000 personas que creen que tener tierra es tener poder y han usado hasta los fusiles y la masacre para concentrarla, creyendo que concentran el poder, para nada más que concentrarla", añadió el jefe del Estado.



"Es decir, es una economía depredadora, no productora. Y, sin embargo, ahí, de ese gremio, sale la propuesta de, bueno, pactemos, vale 3 millones de hectáreas. No, son 15 millones las que deberíamos transformar, porque son muy fértiles. Pero comenzamos en este Gobierno".



"Si lo hacemos, lo demás será más fácil, porque se habrán construido las confianzas; el camino se pavimentará. Lo difícil es esto, 3 millones de hectáreas".



"Una misión. Porque significa, ni más ni menos, a 5 millones de hectáreas que producen agricultura de diverso tipo, desde la gran plantación de palma y banano, hasta el pequeño, media hectárea, el campesino minifundista produciendo maíz blanco"



"Todas estas son 5 millones de hectáreas; incluido el café, incluida la caña panelera, etcétera, le agregamos 3".



"Cualquier economista dirá: Bueno, eso se puede multiplicar en el PIB, eso es crecimiento de la agricultura, esto cuánto implica en crecimiento económico, cuál el impacto de las cadenas que desarrolla hacia la industrialización, hacia la comercialización, hacia el cambio de tantos municipios que estarían ubicados en esa geografía de los 3 millones de hectáreas".



"Eso podría significar la construcción de una clase media que no existe, caribeña. Miren a ver ustedes si en el Caribe hay clase media".



"Hay pobres repobres, sin tierra u obreros, jornaleros, que no les pagan muchas veces. Y hay gente muy rica que vive por acá".



"Pero no hay una clase media agraria", dijo el presidente.



Gustavo Petro defiende la reforma tributaria



"Y entonces, el pacto social del que hablamos es no hagamos nada porque cómo nos van a cobrar impuestos a nosotros. A los que siempre el Congreso de la República, cada vez que se debate una reforma tributaria, lo que les crea es regalos. Tienen al senador para eso, lo financian.



"Y, entonces, como por primera vez en 15 reformas tributarias, en las cuales yo he estado, ahora son ellos los que tienen que pagar, porque les quitamos los privilegios tributarios, parcialmente, ni siquiera. A mí me hubiera gustado más, porque ¿por qué no puede haber igualdad?



"O sea, por qué ustedes sí tienen que pagar los impuestos que dice la ley y el otro tiene un poco de gabelas de no sé qué, que sí sé cuándo, de laberintos, que como tiene el poder, además, tiene el contador que se las sabe todas. Que, además, ha trabajado antes en la DIAN y se las sabe más todas, pues le paga su millonada, pero el tipo no paga impuestos. El banquero de Colombia paga menos impuestos de sus ingresos personales que la Secretaría de su despacho y así no se puede hacer la paz.



"El pacto social consiste en que las cosas son diferentes, el que más tiene más paga.



"Ustedes plantean disminuir impuestos para ustedes. Yo les entiendo el punto, hay una contra y es la fragmentación de grandes empresas para eludir el impuesto, pero digamos, en la perspectiva en la que vamos, ustedes van ganando porque el más grande paga menos impuestos que ustedes.



"Vamos a suponer que son ambos confeccionistas, en general, el más grande confeccionista es un importador de confecciones de China, pero bueno, no nos metamos en esa hondura. Y el pequeño confeccionista, la señora generalmente, cuando se mira qué paga de impuestos la señora y el grande, el grande paga menos impuestos por ingreso que la señora.



"Esta reforma tributaria tiende a igualar las cosas, a mejorar, no voy a decir que las logra, a disminuir esa desigualdad inversa, es decir, a permitir que la señora por lo menos vea que ese gran importador que le quita el mercado, además, está pagando al menos los mismos impuestos que a ella le toca pagar, que es un tema de justicia tributaria.



"Hemos logrado disminuir hasta la fecha, hay que mirar porque estamos en proceso, el sistema simplificado que tiene que ver, precisamente, con la economía popular", aseguró.



