Gobierno les pide 'sensatez' a promotores del paro del 28 de abril

Un llamado a la "sensatez" fue lo que les pidió este lunes el ministro del Interior, Daniel Palacios, a las personas que están promoviendo el paro del 28 de abril por, entre otras cosas, la reforma tributaria que el Gobierno radicó en el Congreso.



Esto, tras señalar que el Ejecutivo es garante de la protesta social pero con las marchas se puede poner en riesgo la capacidad del sistema de salud. Por tanto les hizo un llamado a los promotores del paro nacional para que pongan por encima la protección de la vida antes que su derecho a protestar.

(Puede leer: Los políticos que están a favor y en contra del paro del 28 de abril)



"Marchar se podrá en cualquier momento, salvar una vida no", aseveró en medios.



Según el funcionario, "las aglomeraciones generan riesgo, generan contagio", y por ello "en este momento el llamado debe ser a que primero está la vida de los colombianos y que la responsabilidad que tenemos todos este miércoles es entender que aquí está en riesgo la estabilidad del sistema de salud colombiano y las vidas de todos".



"Aquí hay que pensar no solo en quien quiere salir a marchar sino en que puede ocasionar un contagio masivo en atención no solo para ellos sino para sus familiares", remató.

Aquí hay que pensar no solo en quien quiere salir a marchar sino en que puede ocasionar un contagio masivo FACEBOOK

TWITTER

¿Hay sanción si alguien sale a marchar? Palacios aseguró que todas las medidas orden público siguen vigentes y se deberán cumplir y acatar. "También la invitación es clara frente a que cualquier actividad de protesta o macha debe ser dentro de la ley y la constitución y no toleraremos actos de vandalismo", por tanto, "la Fuerza Pública que hará cumplir las medidas de orden público" pero la invitación es a la "reflexión para que entendamos a la situación en que estamos".



Tras mencionar que el Gobierno está abierto a escuchar y buscar consenso entre todos los partidos políticos, el funcionario agregó que "esta reforma es necesaria, inaplazable y el lugar para dar esta discusión es el Congreso y es lo que los colombianos esperan de todos nosotros".



Señaló que es allí donde se debe dar un debate constructivo de cara al país.



(Además: Uribe explica detalles de su propuesta de reforma tributaria)



El Ministro agregó que ha establecido un diálogo constante entre los dirigentes de los partidos políticos para debatir sobre la reforma tributaria.



Asimismo, le extendió una invitación al jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, para construir dentro del Congreso "escenarios de discusión para preparar una ponencia concertada".



Palacios también reiteró que el Gobierno no va a retirar la reforma tributaria.



(Le sugerimos: ‘El Presidente sí sabía del IVA para los servicios funerarios’)



Síganos en @PoliticaET