Por río y recorridos de semanas: el reto de la vacunación en Guainía

A puerto Inírida, la capital de Guainía, este martes debe llegar a la vacuna contra el covid. Serán 12.400 dosis para el personal médico de primera línea que atiende en esa capital y lo demás será para el casco urbano de esa capital.



En el resto del departamento, como ha sido a lo largo de la historia, deberán esperar. Y tendrán que esperar porque llevar la vacuna hasta los diversos rincones del Guainía será una verdadera tarea titánica. Allí nada es fácil.



En primer lugar está claro que a esas apartadas y remotas comunidades no podrá llegar la vacuna de Pfizer, básicamente por dos razones: una porque debe ir en ultra congeladores, algo prácticamente imposible en esta región, y segundo, porque lo más prudente es que se llegue con una vacuna de una única dosis de aplicación.



Por supuesto que el Guainía es uno de los departamentos priorizados por el Gobierno Nacional debido a que está en la frontera con Brasil y por ende allí la vacunación será general, es decir, que contrario al resto del país, allí no será por etapas ni por prioridades, sino que básicamente será por comunidades.



Pero la tarea que se viene en el Guainía no es sencilla.



A diferencia de buena parte del país donde la vacuna se lleva en camiones por carreteras aceptables o en aviones, en esta zona del país será principalmente en lanchas, ocasionalmente en avionetas y algunos recorridos en el hombro de personas.



De acuerdo con la secretaría de Salud del Guainía, Eliana Peña, hay sectores tan alejados que el proceso de vacunación puede durar más de un mes entre ir y volver.



“Aquí nos enfrentamos a retos muy grandes, hay recorridos demasiado largos. Por ejemplo, en el sur departamento hay que llevar la vacuna en una avioneta y luego subirla a una lancha en un recorrido de varios días, incluso de semanas", dijo la funcionaria.



A manera de ejemplo señaló el sector de Punta Tigre, del que dijo que inicialmente la avioneta tiene que ir hasta Mitú, en el Vaupés, recargar combustible y desde ahí partir hasta un sitio llamado Manaos, dónde deben desembarcar de la aeronave e iniciar un recorrido por lancha.



Admitió que lo que se viene para su departamento es un resto histórico, con unos costos de atención supremamente elevados, que en buena medida serán sufragados por el Gobierno Nacional.



En ese departamento hay 160 comunidades indígenas, en zonas muy remotas.



Por eso en Guainia a diferencia del resto del país, las vacunas irán en unos pequeños congeladores, que se alimentarán con una planta eléctrica que también debe ir dentro de la lancha.



Y obviamente para alimentar la planta eléctrica se necesitará gasolina, algo que no abunda en esta región y que no se puede comprar en cada esquina o en cada curva del río. Allí, en promedio, un galón del combustible puede superar los 35.000 pesos.



Está claro que en este departamento el ideal será la vacuna china de Sinovac, porque no requiere de ultra congelación y, además, porque se aplicará en una sola dosis. Es decir, un solo viaje.



En Guainía se estima que deben llegar unas 35.000 dosis para vacunar al 70% de la población y lograr lo que el gobierno denomina de inmunidad de rebaño.

El proceso

La gobernación del Guainía informó que la vacunación comenzará con el personal asistencial del hospital Manuel Elkin Patarroyo, para luego proceder a publicar los puntos estratégicos del casco urbano donde se aplicará la vacuna.



