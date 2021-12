El presidente Iván Duque al intervenir este martes en la entrega de 70 kilómetros de vías 4G y al inaugurar el túnel de Tesalia, hizo una vehemente defensa de el sistema de concesiones en el país.



El mandatario fue enfático al señalar que el modelo de concesiones en Colombia "funciona y da resultados".

"Hoy entregamos 70 kilómetros de vías y el túnel Tesalia (el más largo del Eje Cafetero con 3,5 km) en el departamento de Caldas, que cuenta con una inversión de $1,45 billones. Estas obras hacen parte del proyecto 4G Pacífico 3", destacó el jefe de Estado.



En ese sentido el mandatario resaltó que obras como las inauguradas este martes se han hecho mediante el modelo de una alianza público privada. Duque dijo que ejecutar este proyecto por obras públicas se habría tardado algunos años.



"Nosotros en Colombia hemos logrado a través de este modelo hacer grandes inversiones y que hay que tener mucho cuidado con ese mismo discurso demagógico y populista que a veces es áulico del socialismo del siglo XXI, que quiere es entorpecer y atacar la iniciativa privada. En este país la alianza pública y privada trae resultados y traes equidad", señaló el Presidente



Duque destacó que el sector de la infraestructura del país está viviendo un momento “dinámico” y “único”, y anunció que de aquí a agosto del 2022 este Gobierno entregará 15 grandes proyectos más, incluida la finalización de la conexión de cuarta generación (4G), Pacífico 3.



El mandatario también se refirió a la pandemia y dijo que "no hay argumento, no hay ninguna razón para no ir vacunarse".



El jefe de Estado insistió en que hay vacuna de sobra y lo que hay que hacer es "poner el brazo"



