Roy Barreras, exsenador y próximo embajador de Colombia en Londres, habló sobre la gestión del presidente Gustavo Petro y las personas que están actualmente en su equipo de trabajo en el Gobierno.



En entrevista con Yamid Amat para EL TIEMPO, Barreras señaló que una crítica que él le hace al jefe de Estado se centra en el hecho de que este se rodea de "gente que lo adora".



Roy Barreras, saliente presidente del Congreso. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

"Cuando uno está rodeado de gente que lo adora y que le teme por su fuerza y no es capaz de darle una opinión objetiva o independiente, es fácil que un presidente aislado en ese círculo piense que todo está saliendo bien", expuso el excongresista, quien tuvo que dejar el Senado tras la anulación de su elección que realizó el Consejo de Estado.



También dijo que es muy importante para cualquier gobernante "tener voces independientes, inclusive voces críticas que le permitan advertir lo que va bien y lo que no va bien para corregir rumbos".



Barreras, en ese sentido, habló del remezón ministerial que hubo hace unas semanas y en el cual salieron voces que fueron, precisamente, críticas con las reformas del Gobierno, como el caso del exministro de Educación, Alejandro Gaviria.

"El Presidente decidió hacer un giro en su gabinete para traer gente de más confianza. Sin embargo, déjeme decirle Yamid, que me parece que no es ese giro el único que puede ser criticable", señaló.



Barreras agregó que tiene una "profunda preocupación" por el "giro radical" que, según él, está teniendo la oposición.



"Quieren convertir las elecciones de octubre en un plebiscito anti-Petro. Es una apuesta inútil porque es una invitación a elegir alcaldes desconectados del Gobierno solo para poder vanagloriarse en octubre de que hubo un plebiscito anti-Petro".



Mencionó que esa situación la están impulsando políticos como Germán Vargas, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, María Fernanda Cabal y Fico Gutiérrez. "Eso es un error inútil porque no le ofrece soluciones a nadie. Y es lo que está ocurriendo: campaña para no elegir alcaldes comprometidos con sus ciudades sino alcaldes de oposición", concluyó.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA