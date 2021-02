La contundente respuesta del Gobierno a Santrich tras amenaza a Duque

Luego de la reaparición de Jesús Santrich, hoy disidente en la 'Segunda Marquetalia', en un video en el que amenaza al presidente Iván Duque, el Gobierno le envió una contundente respuesta.



(En contexto: Video: Santrich reaparece y amenaza de muerte al presidente Duque)

En diálogo con Noticias RCN, el jefe del Estado colombiano dijo: “No temo a amenazas de delincuentes. Los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano”.



No obstante, sus colegas de gabinete también reaccionaron. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señaló que "los terroristas que no nos doblegarán con amenazas".



"Es momento de amar a Colombia y abrazar a nuestro Presidente @IvanDuque con total apoyo. Juntemos nuestras voces y recordémosle a los terroristas que no nos doblegarán con amenazas, ante ellas nos erguimos y los combatimos sin tregua. ¡Presidente, estamos con usted!", trinó la funcionaria.



(Además: ¡Ojo! Las nuevas tarifas de duplicado de cédula y tarjeta de identidad)

Es momento de amar a Colombia y abrazar a nuestro Presidente @IvanDuque con total apoyo. Juntemos nuestras voces y recordémosle a los terroristas que no nos doblegarán con amenazas, ante ellas nos erguimos y los combatimos sin tregua. ¡Presidente, estamos con usted! 🇨🇴 — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) February 23, 2021

Daniel Palacios, ministro del Interior, también le envió un mensaje: "Al único que le llegará su hora es al señor Santrich, al igual como todos sus compinches de la narcotalia, se pueden esconder, pero que la justicia llega ! Les llega", escribió en la red social.

All único que le llegará su hora es al señor Santrish, al igual como todos sus compinches de la narcotalia, se pueden esconder, pero que la justicia llega ! Les llega — Daniel Palacios (@DanielPalam) February 23, 2021

Además, el ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que la amenaza obedece a la presión del Estado contra las disidencias de las Farc.



"Con amenazas reaccionan delicuentes de disidencias de las FARC que sienten la presión de un Estado unido. El miembro de narcotalia alias ‘Santrich’ pronto verá que el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares y de Policía tiene como principio “Res, non verba”", trinó.



(No se quede sin leer: 'Uribe debe responder por los falsos positivos')

Con amenazas reaccionan delicuentes de disidencias de las FARC que sienten la presión de un Estado unido. El miembro de narcotalia alias ‘Santrich’ pronto verá que el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares y de Policía tiene como principio “Res, non verba” #ColombiaSeRespeta — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) February 23, 2021

Otras figuras políticas, incluso que no están alineadas con la ideología del partido de Gobierno, también rechazaron el hecho y le enviaron un mensaje de solidaridad al Jefe de Estado.



"Presidente @IvanDuque toda mi solidaridad por las infames amenazas de este narcoguerrillero escondido bajo las faldas de @NicolasMaduro", trinó el expresidente

Andrés Pastrana.

Presidente @IvanDuque toda mi solidaridad por las infames amenazas de este narcoguerrillero escondido bajo las faldas de @NicolasMaduro — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) February 23, 2021

Por su parte, el senador de izquierda, Iván Cepeda, sentenció: "Nunca he vacilado en condenar la violencia en todas sus formas. Que quede claro: rechazo tajantemente las amenazas proferidas por Jesús Santrich contra el Presidente de la República".

Otras noticias de Política:

- Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021



- La respuesta desde el uribismo al exministro Gabriel Silva

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET