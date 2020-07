La controversia por unas palabras que la vicepresidenta no dijo

Nunca antes la humanidad había tenidos tantas herramientas al alcance de la mano para comunicarse como ahora y, por lo mismo, es también posible caer en el error de multiplicar información que no es cierta. Este fenómeno se presenta, en especial, por el auge de las redes sociales. Una muestra es lo que ocurre hoy con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



El portal Pluralidad Z tituló una de sus notas así: “A los pobres les sorprendió la pandemia por no ahorrar: Marta Lucía Ramírez”.



El artículo de Pluralidad Z se basa en unas declaraciones que la vicepresidenta dio el lunes durante la Cumbre Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En su intervención, ella hizo un diagnostico sobre los efectos de la pandemia en la economía colombiana.



“Los trabajadores informales son los más afectados por los cierres temporales de actividades durante la pandemia, a pesar de las ayudas, porque son personas que no tenían un ahorro. El riesgo de estas personas es inminente, es bajar en la escala social a niveles de pobreza y de pobreza extrema”. “Con esta expresión, concluye el portal, la vicepresidenta intenta justificar que los pobres están en riesgo de caer en la extrema pobreza porque ellos mismos se lo buscaron.”



El medio digital aseguró también que ella optó por guardar silencio de otros temas de actualidad informativa. “Lo que no le dijeron a los miembros de la OCDE es que el país espera una investigación profunda sobre el caso de la ñeñepolítica que implica al actual gobierno, casos de corrupción y una débil política social.”



Varios de los líderes de la oposición tomaron al pie de la letra el titular del medio digital y mostraron su indignación. Así, por ejemplo, el senador Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, escribió que “Marta Lucía expresa un pensamiento dominante: Que los pobres lo son porque quieren, que políticas enfocadas en ellos es regalo, que las sociedades son darwinistas, el éxito para el más capaz y fuerte, pero esa capacidad y fortaleza se las da el narco.”

Marta Lucía expresa un pensamiento dominante: Que los pobres lo son porque quieren, que políticas enfocadas en ellos es regalo, que las sociedades son darwinistas, el éxito para el más capaz y fuerte, pero esa capacidad y fortaleza se las da el narcohttps://t.co/R4mIvypZdR — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 15, 2020

El también senador Gustavo Bolívar, por su parte, argumentó: “Señora Marta Lucía Ramírez, ¿cómo puede ahorrar una persona que gana $877. 803 y de ahí tiene que pagar 70.224 a Sarmiento, más transporte, comida, arriendo, luz, agua teléfono/internet/Tv, gas, vestuario, educación. Y no hablo del salario mínimo en el Campo que está en $480 mil. ¡Ayúdese!”.



Sra Marta Lucía Ramírez, Cómo puede ahorrar una persona q gana $877. 803 y de ahí tiene q pagar 70.224 a Sarmiento, más transporte, comida, arriendo, luz, agua teléfono/internet/Tv, gas, vestuario, educación. Y no hablo del salario mínimo en el Campo q está en $480 mil. ¡Ayúdese! — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 15, 2020

Con el enorme eco de dos de los líderes más caracterizados de la izquierda, era casi natural que la nota se convirtiera en la primera tendencia en Colombia. Hubo ironía, memes, discusión y descalificaciones hacia la vicepresidenta. En la polémica terció el periodista Daniel Samper Ospina quien señaló: “Me parece que tergiversaron las declaraciones de la vicepresidente y dieron un sentido amañado de ellas (y soy todo menos martuchista)”.



Me parece que tergiversaron las declaraciones de la vicepresidente y dieron un sentido amañado de ellas (y soy todo menos martuchista): https://t.co/hUTlkX1lk3 — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) July 15, 2020

Por su parte, al analista de medios Juan Abel Gutierrez sacó a relucir la ironía: “Tienen un repertorio inmenso de bobadas de Marta Lucía como para inventarle vainas que no dijo”.



El asunto no pasaría de una anécdota si no fuera porque es un botón de muestra de la irrupción en la discusión política las nuevas herramientas a las que, por cierto, los colombianos dedican una buena parte de su vida diaria.



En efecto, la firma de investigación con sede en Londres GlobalWebIndex analizó datos de 45 de los mercados de internet más grandes del mundo y estimó que el tiempo que cada persona dedica a los sitios o aplicaciones de redes sociales pasó de unos 90 minutos por día en 2012 a 143 minutos en los primeros tres meses de 2019, según cita de un artículo de la BBC de Londres.



El informe fue hecho antes de la pandemia. Con la aparición del coronavirus, se estima que los aislamientos han, en algunos casos, doblado el tiempo de los ciudadanos frente a su móvil.



En América Latina, dice ese artículo, es donde están los mayores usuarios de redes sociales del mundo, con una media de tiempo de pantalla diario de 212 minutos. Brasil y Colombia son los países más enganchados a las redes sociales, con 225 y 216 minutos diarios de promedio, respectivamente. Un tiempo valioso que se ha esfumado inevitablemente cuando el usuario, como en este caso especifico de Marta Lucía Ramírez, se indignó, opinó, discutió y al final supo que no era cierto.



