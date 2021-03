La controversia por un nuevo nombramiento del Gobierno

La controversia en las redes sociales de las últimas horas se origina por la llegada de Juan Carlos Pulido al cargo de coordinador de Enfoque Étnico del Centro de Memoria Histórica. Los usuarios recuerdan que es una paradoja porque él en algún momento fue protagonista de un escándalo por una conversación grabada en la que se dijo se refería a las comunidades ancestrales con palabras racistas y despectivas. Él, por su parte, reitera que no es el de los audios y que jamás se ha referido en esos términos a los nativos.



“Soy Juan Carlos, yo no soy el de los audios. Pido respetuosamente que no me dañe la vida. Nunca he hablado en contra de pueblo indígena alguno. Soy un tipo honorable, si quiere nos conocemos. Pero NO SOY YO el de eso audios, y en su momento lo aclaré”, le escribió desde su cuenta de twitter al periodista Daniel Samper Ospina.



A pesar de su insistente aclaración de inocencia, varias voces han vuelto a reeditar lo ocurrido en el pasado y que en opinión de Pulido le causó un daño enorme personal y profesionalmente.



En efecto, el año pasado durante una reunión virtual, en la que el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC) se hablaba de cómo enfrentar la pandemia del coronavirus. A Pulido, que en ese momento hacía parte del equipo de asesores de Mintic y que estaba presente en la sesión, se le adjudicaron las censurables expresiones.



“Ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables toda su vida (…) Que tal esos hijue… solo quieren plata y siempre van a ser unos miserables y brutos. No vamos a ceder ni en un 20% de sus pretensiones. En este momento ya me importa un culo, quieren casas, se las hago pues, con esos $300 mil lo que van a hacer es comprar unas flechas y unas tarjetas como dotación por punto de resguardo”, se escucha decir a una persona.



El audio fue divulgado por el portal de noticias Contagio Radio, un medio radial y audiovisual con un enfoque en la defensa de los Derechos Humanos . El hecho se presentó, según trascendió en ese instante porque los micrófonos habían quedado abiertos tras finalizar el encuentro, y allí se escuchó la conversación entre dos personas.



El escándalo puso sus focos tanto en Pulido como en otra persona que, según se informó, fue identificada como Alejandro Plata.



Pulido, por su parte, negó que la voz que se muestra tan insultante con las comunidades indígenas sea la suya. Situación que hoy vuelve a ponerlo en las tendencias de las redes sociales.



Pulido fue asesor del despacho de Mintic entre 2017 y 2020. Ahora llega a la coordinación de Enfoque Étnico del Centro de Memoria Histórica.

