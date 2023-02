La filtración de un documento con serios reparos de cuatro pesos pesados del gabinete del presidente Gustavo Petro -tres ministros y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP)- a la reforma a la salud tiene un doble impacto: es un golpe al proyecto, pero igualmente a la confianza que debe imperar en el equipo de trabajo del alto gobierno.

"Es, sin duda, un golpe a la reforma -dice Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de la alcaldía mayor de Bogotá y hoy analista político- pero me parece más grave el golpe dado a la confianza que debe imperar en el gabinete. Es un hecho lamentable".



Este domingo se filtró un documento en el que cuatro altos funcionario del gobierno Petro -Alejandro Gaviria, ministro de Educación; José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda; Cecilia López, ministra de Agricultura; y Jorge Iván González Borrero, director del DNP- presentan una serie de inquietudes al proyecto hecho por su colega Carolina Corcho, titular de Salud.



"Las preguntas que quedan gravitando en el ambiente son dos: ¿Quién lo filtró y con qué intención lo filtró?", dice Gómez. "Cualquiera que sea la respuesta es muy grave", argumenta. Para él, si lo filtraron los autores, está mal porque hay una intencionalidad determinada, pero si lo hicieron quienes lo recibieron también.



De hecho, Gómez recuerda que él ha trabajado en varios equipos de Gobierno y no recuerda una situación similar.



El caso es tan delicado que en la mañana de este lunes el presidente Petro tuvo que salir a enfrentar el tema.



"La carta publicada por medios de comunicación por algunos de mis ministros sobre la reforma a la salud, es cierta. Fue discutida por horas y por días, por mí mismo y por los equipos técnicos que se designaron para ello. Hice reunión con las EPS por ello", aseguró el jefe de Estado, a través de su cuenta de Twitter, al confirmar la existencia del documento.



Se trata de un texto de 17 páginas, que los autores entregaron en el despacho de la jefa de gabinete, Laura Sarabia. En la misiva, los funcionarios plantean que la reforma, tal y como se ha planteado, tendría gastos adicionales por atención primaria puesto que pasarían de $16,9 billones en 2023, a $31,3 billones. Es decir, un aumento de más de $14 billones.



“El Ministerio de Hacienda pone en consideración que el proyecto en análisis, de ser sancionado como ley, produciría un impacto en las finanzas de la Nación”, reza el documento, que precisa que, con la reforma propuesta, el gasto en atención primaria en salud crecería, en promedio, $2,5 billones cada año.



“En conclusión, de realizarse la totalidad de gastos propuestos por la reforma, el costo fiscal de la iniciativa sería, para el primer año, de alrededor de $16,91 billones adicionales y, para el segundo, de $21,8 billones adicionales. Entre 2025 y 2028 los gastos se incrementarían, en promedio, en $2 billones al año”, alertaron.



No se trata de una crítica de unas voces marginales sino de cuatro de los más experimentados funcionarios del actual gabinete en temas financieros y de salud. Los cuatro tienen, de hecho, en sus hojas de vida la titulación de doctorado en Economía en prestigiosas universidades del mundo.



Ocampo y González son los responsables de las finanzas del país, Gaviria manejó durante ocho años el ministerio de Salud durante la administración Santos y López fue directora del Instituto de Seguros Sociales. Es decir, dejar en un documento consignada la inviabilidad económica de la reforma es un asunto de un calado enorme. Y en la práctica deja mal parada la sostenibilidad de la reforma.



Para Gómez el asunto golpea también la propuesta plural del presidente Petro. Según su interpretación, el jefe del Estado le apostó a un gabinete de diferentes tendencias en donde hubiera distintas opiniones para dirigir las polìticas pùblicas. "Al filtrar el documento esta propuesta queda afectada", dice él.



Para Nadia Pérez, analista política, el caso se podría analizar desde dos perspectivas: "Lo que pasó con la filtración y el resultado de esta que yo calificaría de catastrofista para decir que hay fuerte división del gabinete".



Para ella, habrá voces críticas que pongan el énfasis en dudar de los firmantes con aspectos como el hecho de ser ministros de origen liberal, que no vienen de la entraña de la Colombia Humana o del Pacto Histórico de la izquierda. "Eso significa una ruptura y un desequilibrio en el gobierno", dice ella.



Sin embargo, la analista matiza la situación. "Estos son precisamente los costos políticos que se tiene en un gobierno de coalición. Si bien es una anomalía en un gobierno, se trata de una situación en un gabinete que se podría llamar multicolor, armado con distintas fuerzas".



Pérez dice que depende de la habilidad del presidente Petro para manejar la situación. Advierte que en caso de no hacerlo bien, podría terminar en una crisis ministerial.



Una opinión que en parte comparte el analista político Andrés Segura. "La filtración genera una tensión extra en el gabinete que solo atiza las desconfianzas existentes entre algunos miembros del gobierno", dice él..



Esta situación hace más complicada la coordinación en el Gobierno, una tarea en la que las dificultades han sido evidentes.



"Algunos líderes del Pacto Histórico se caracterizan por encontrar traidores en en cada suceso político y esta filtración solo le da aire a estas voces. Estos grupos capitalizan esta situación buscando aumentar su influencia en el Gobierno sustentados en la idea de ser los "verdaderos" defensores del cambio. Ese ruido puede generar malestares entre las diferentes fuerzas políticas que apoyan este gobierno", dice Segura.



Entre tanto, para él "adicionalmente, los autores del documento siguen fortaleciendo su imagen de ser quienes controlan los posibles radicalismo en el gobierno. Ese apoyo de los sectores moderados genera suspicacias entre los grupos que tradicionalmente han apoyado a Petro".



El hecho de tal dimensión que el presidente de la Cámara, David Racero, lo calificó de "fuego amigo".



"El debate interno en el gobierno es permanente. Esa fue precisamente la intención del presidente @petrogustavo al momento de conformar un gabinete diverso", dijo en su cuenta de Twitter. "Con fuego amigo a través de filtración tendenciosa, se busca conseguir por la fuerza lo que debe dirimirse en el Congreso", aseguró en una frase que recoge el sentimiento reinante en la dirección del Pacto Histórico.





