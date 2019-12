La carta presidencial que ha llamado la atención en redes sociales

El pasado 9 de diciembre, el presidente Iván Duque le envió una carta al papa Francisco que ha llamado la atención en las redes sociales.



En la misiva, el mandatario le manifiesta al Pontífice su felicitación "con ocasión del aniversario de los 50 años de su ordenación sacerdotal" y "de su natalicio el próximo 17 de diciembre".

En nombre de los colombianos, el Presidente envió al Papa Francisco un mensaje de gratitud profunda por su ministerio a favor de la paz mundial, de la atención a los migrantes, del medio ambiente, el diálogo interreligioso y de todas las causas hacia los más necesitados. pic.twitter.com/niTpYLgLMm — Jorge Mario Eastman (@jorgemeastman) December 17, 2019

De igual forma, Duque le agradece, a nombre del gobierno colombiano, "su ministerio a favor de la paz del mundo" y menciona la "atención a los migrantes" y la "protección del medio ambiente" entre otros mensaje del Papa.



Finalmente, le envía los "más fervientes deseos por su buena salud y por la continuidad de su importante labor apostólica", en una carta que fue revelada por el embajador de Colombia en el Vaticano, Jorge Mario Eastman.

Lo que ha llamado la atención en las redes sociales es que al final de la carta aparece la firma del presidente Duque y donde debería aparecer su nombre se lee "su santidad papa Francisco, Ciudad del Vaticano.

​

Para muchos este fue un error en la carta ya que parecería que la firma el mismo Pontífice y no el jefe de Estado. Sin embargo, para otros no pasa de ser una curiosidad tomando en cuenta que la confusión no habría sido de Duque, sino de quien elaboró la carta.

​

