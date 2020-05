Pueblos indígenas de Amazonía colombiana lanzan campaña por la salud

La falta de control en las zonas fronterizas con Perú y Brasil ha aumentado la crisis por la pandemia en toda la Amazonia. A esto se agrega que el departamento del Amazonas solo cuenta con dos hospitales de segundo nivel y tres centros de salud que no son aptos para afrontar la emergencia sanitaria.

Además, las pruebas para detectar el coronavirus se demoran más de 14 días, lo que retrasa el registro de los casos de Covid-19. Por estas razones, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) lanza la campaña ¡Apoya la vida, vinculante por la Amazonia!, por la salud de los pueblos indígenas amazónicos.

“El avance exponencial de la pandemia convirtió́ rápidamente al Amazonas en el departamento con más casos de contagio y más fallecimientos por millón de habitantes en Colombia. El Amazonas tiene solo dos hospitales de segundo nivel en todo el departamento, con un total de 111 camas, una Unidad de Cuidados Intensivos donada recientemente y cinco ventiladores que no alcanzan para el 80 % de la población vulnerable por este flagelo”, afirmó la OPIAC.



Por otro lado, la Organización aseguró que esta región enfrenta una renuncia masiva del personal de salud, quienes exigen condiciones mínimas de bioseguridad en el ejercicio de su labor y pese a que el ministro de Salud visitó la región la semana pasado, dicen que no ha habido ningún resultado. Mientras tanto, la situación empeora aún más.



“Si bien ha llegado personal médico desde Bogotá, así como la entrega de medicamentos y materiales de protección personal por parte del Gobierno Nacional, resultan paliativos menores ante una situación de debilidad estructural configurada tras siglos de explotación de la selva, desprecio a sus pobladores ancestrales y ausencia de un Estado de derecho”, aseguró la Organización.

Por ello, los pueblos de la Amazonia convocan e invitan a los colombianos para que se vinculen por la Amazonia con medicamentos, dinero en efectivo y alimentos. Las donaciones recibidas se destinarán a través de medidas de bioprotección para los 6 departamentos amazónicos, donde habitan 64 pueblos indígenas, asentados en más de 450 comunidades y para los líderes que, como la Guardia Indígena, resguardan las fronteras nacionales e internacionales sin equipos mínimos de protección.



“Con estos donativos garantizaremos que los indígenas que están en sus comunidades tengan las condiciones para permanecer en aislamiento, sin tener que salir a centros urbanos. Solo así, podremos frenar la entrada del virus. El contagio en las comunidades indígenas resultaría fatal ya que carecen de vías de acceso y de opciones en atención de la salud”, resaltó la OPIAC.



Finalmente, recordaron que en la Amazonia colombiana habitan más de 10 pueblos en estado de aislamiento voluntario, por lo que no tienen contacto con el resto de la sociedad y su sistema inmunológico es altamente vulnerable a enfermedades. A razón de esto, piden proteger el cerco de los pueblos indígenas vecinos a los aislados, pero también buscan ayudar a los miembros de los pueblos indígenas que habitan en las cabeceras municipales y ciudades de todo el país con alimentación, elementos de bioseguridad y aseo entre otras.



Las donaciones se están recibiendo a través de la plataforma Vaki y se puede hacer desde el siguiente enlace: https://vaki.co/vaki/ApoyaLaVidaVinculatePorLaAmazonia



