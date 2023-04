En las cuentas de nadie estaba la salida de Carolina Corcho del Ministerio de Salud. Incluso, se comenta que ni en las cuentas de ella, pues ni siquiera asistió al consejo de ministros citado el miércoles en el cual se oficializó la salida de los siete altos funcionarios. Corcho generaba mucha resistencia en el Congreso y en los gremios, y su figura se consideraba como uno de los principales obstáculos para la iniciativa. Petro le habría ofrecido otro cargo en el Gobierno, pero ella no habría aceptado.



Preocupan vicios en la reforma

Debate de la reforma de la salud con los ministros Corcho y Prada. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Algunos miembros del Pacto Histórico están muy preocupados porque la reforma de la salud se estaría viciando cada vez más a medida que avanzan los debates. La nueva alerta se da porque el martes, cuando se comenzó a votar el articulado, en plena votación el presidente de la Comisión VII, Agmeth Escaf, levantó la sesión cuando se dio cuenta de que no había quorum. No obstante, algunos representantes alcanzaron a votar. En el Pacto preocupa que si la reforma se aprueba, no pase una eventual revisión de la Corte y que tantos acuerdos y discusiones y hasta remezón ministerial no hayan servido para nada. Una de las tareas que tiene el nuevo mininterior, Luis Fernando Velasco, será evitar que se comentan más posibles vicios de trámite.

Alegatos de Flórez

Álex Flórez volvió al Congreso este 27 de septiembre. Foto: Senado de la República

El proceso contra el senador Álex Flórez por el presunto irrespeto a tres policías en Cartagena se acerca a la recta final. El martes se retomará en la Procuraduría la audiencia en su contra, en la cual se escucharán los alegatos finales antes de que se dicte un fallo. Se comenta que hasta ahora, las cosas no irían a su favor en la entidad.

Duque en Oxford

Expresidente de Colombia, Iván Duque. Foto: EFE

El expresidente Iván Duque asistió esta semana a The Oxford Union, uno de los escenarios políticos y de debate más prestigioso del mundo. El exmandatario se convirtió en el primer expresidente latinoamericano en ser speaker of the house en uno de los escenarios en los que han participado Winston Churchill, Margaret Thatcher, Bill Clinton, entre otros reconocidos líderes mundiales.

