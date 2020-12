Esta es la nueva apuesta del Gobierno para  prevenir el terrorismo

El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, confirmó este martes que desde el Gobierno se está trabajando en la creación de un Programa Presidencial de Prevención del Terrorismo.



De acuerdo con él, la fórmula es inteligencia más investigación criminal y judicialización efectiva

¿Se está alistado un decreto para prevenir y combatir el terrorismo?

Trabajamos en la creación de un Programa Presidencial de Prevención del Terrorismo que comprende tres instrumentos: un centro de información e inteligencia, que articula a diferentes instituciones; un centro contra las finanzas ilícitas en desarrollo de la ley 1941 de 2018 y una estrategia para la prevención de la radicalización o el extremismo violento.



Recuerde que el Eln definió diez ciudades para acciones de 'alto impacto', léase, atentados terroristas. Esa organización tiene un Frente Urbano para ese propósito. Los disidentes de las Farc o las organizaciones sucesoras de las Farc también tienen intenciones terroristas. Hace tan solo tres meses la fuerza pública y la Fiscalía neutralizaron una acción que pretendían ejecutar en Villavicencio. La amenaza del narcoterrorismo es real, se mantiene en Colombia y el deber del Gobierno es impedir que se materialice.



Qué contempla ese decreto? ¿Cuáles son los puntos claves?

La estrategia del gobierno tiene tres ejes: prevenir, proteger y perseguir. Evitar que se presenten actos de terrorismo en las ciudades, proteger a la población de atentados y perseguir a los terroristas. Para eso la fórmula es inteligencia más investigación criminal y judicialización efectiva. Al tiempo, que se atacan las finanzas del terrorismo y se fortalecen los valores y principios democráticos definidos en la Constitución para impedir procesos de radicalización que lleven a personas a ejercer la violencia o matar. En la democracia no se justifica de ningún modo la violencia.





¿Crearían nueva agencia de combate al terrorismo?

No. No se crean nuevos aparatos burocráticos, ni nuevas entidades. Lo que se hace es elevar a decreto, para darle perdurabilidad más allá del presente Gobierno, a una instancia de articulación interinstitucional que viene funcionando con éxito desde enero de 2019 con el liderazgo de la Consejeria Presidencial para la Seguridad Nacional y en coordinación con el Ministerio de Defensa. Ese mecanismo lleva 387 sesiones presenciales en 17 ciudades. Las autoridades locales también juegan un papel muy relevante. Es un trabajo silencioso en cumplimiento de la prioridad fijada por el señor presidente Duque, de proteger la vida e integridad de los ciudadanos.



¿Esto le da o le quita acción a la Fuerza Pública?

Esto le da mayor eficacia al Estado en materia de prevención del terrorismo. En este asunto la clave es el intercambio de la información de inteligencia entre los distintos organismos que tienen esa función y entre estos y la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación, con base en la ley 1621 de 2013, ley de inteligencia, y en la jurisprudencia constitucional. Debemos fortalecer ese trabajo conjunto y esforzarnos todos los días por ser más efectivos. El fracaso en la lucha contra el terrorismo se paga con muertos, con atentados. La orden que tenemos del señor Presidente es que eso no ocurra.



¿Todo esto en qué cambia la lucha contra el terrorismo?

La fortalece. La experiencia internacional señala que el foco debe ser la prevención y que eso se logra con acciones judiciales, con inteligencia especializada y previniendo la radicalización y el extremismo violento. Fortalece también la persecución judicial. La impunidad promueve la repetición, el castigo severo la desestimula. Y la cohesión social contra la violencia y el terrorismo es fundamental.



¿Cuándo estará listo ese decreto?

Lo más rápido posible. Invitamos a todos los ciudadanos a qué lean el proyecto de decreto publicado en la página web de la Presidencia, a qué nos envíen sus observaciones y aportes para ser más eficaces contra el terrorismo. Esta es una tarea de todos. Hasta el 24 de diciembre recibirnos sus observaciones.



