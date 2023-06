La semana pasada, el presidente Gustavo Petro sacó de su equipo de trabajo a la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, y el exembajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, luego del lío con la exniñera del hijo de Sarabia, señalamientos de ‘chuzadas’ y pruebas con polígrafo .



Ahora, se abre un nuevo capítulo, luego de que la Revista Semana publicara unos audios en los que Benedetti hace una serie de señalamientos en cuanto a la campaña de Petro y la participación que le han dado en el gobierno.

En el material, el exembajador le hace reclamos a Sarabia por el trato que había recibido por parte del Gobierno, mencionando que “consiguió 15.000 millones” y habría hecho bastante por la campaña en la Costa colombiana.

(Puede leer: Escándalo Benedetti: Alfonso Prada lo denuncia ante la Fiscalía tras audios filtrados).



“Lo que yo no entiendo, Laura. Lo que tú me conoces a mí. El cuento del tigre, al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas”, le dijo Benedetti a Sarabia.



También, le recalcó que no lo habían tenido en cuenta para hacer ningún tipo de nombramiento: “Tú manejas e poder y manejas el gobierno, y yo no estoy diciendo que me regale un puesto o me des un contrato… pero por lo menos, ese man está afuera, oiga usted está aquí, siéntese aquí (…) Es como pa’ despreciarme”.



En lo audios, reiteraba sus aportes para la campaña que ahora no serían tomados en cuenta, por lo que reitera sus reclamos a la exjefa de gabinete: “Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa … campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘Tengo que ir a grabar’, no sé qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ¿qué hace usted aquí? Qué es eso, Laura. Oye, que una hoja de vida pa’ alguna verga, ¿quieres que te dé? (…), nada, nada, el señor Prada se robó todo el Ministerio con la mujer, el señor Roy (…). Todo, hijueputa, todo (…), y a lo último ni un peso, ni una persona para ver, o sea, ¿esa vaina qué es?”.



(Además: Petro sobre audios de Benedetti: no se recibió dinero ‘de personas ligadas al narco’).

Petro, Benedetti y Sarabia. Foto: Presidencia y AFP

Aseguró que había sido desleal con él y lo habían dejado esperando durante varias horas, le dijo que había perdido la visión de equipo y aseguró que lo habían maltratado y humillado.



“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa (…) tú que no sabes de historia, lee cómo empezó el [proceso] 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de ustedes, es una respuesta, no es chantaje todavía”, le aseguró Benedetti.

ELIM J ALONSO

REDACCION ÚLTIMAS NOTICIAS

