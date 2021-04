La alerta que lanzó el presidente Duque ante el paro del 28 de abril

El presidente Iván Duque se refirió este martes sobre el paro nacional programado para mañana 28 de abril y dijo que "las aglomeraciones podrían poner en jaque las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)" y por eso invitó a que este miércoles se privilegien la salud y la vida.

"Todos los colombianos tenemos el derecho constitucional a expresarnos libremente, para manifestar pacíficamente las cosas que no apoyamos y hacer propuestas, pero es claro que estamos viviendo un momento difícil en materia de salud", advirtió el mandatario.



Por eso señaló que "las aglomeraciones que tengamos hoy serán las unidades de cuidados intensivos que estaremos solicitando dos semanas adelante".



Asimismo dijo que hay que "entender que si bien se respeta ese derecho constitucional es un deber proteger la vida que es un derecho sagrado, y la salud".



Sin mencionarlo directamente el jefe de Estado se refirió a la reforma tributaria y dijo que las propuestas deben ser debatidas en las instituciones.



"No es solamente expresando lo que no nos gusta o lo que quisiéramos que fuera distinto que salimos adelante, es con la propuesta y la deliberación institucional como encontraremos el camino para entender que salir adelante no es un asunto de partidos, de Gobierno, de gremios, es un asunto de todos", aseveró.

Finalmente sentenció que "a partir de la humildad y las propuestas sorteemos en las instituciones el camino para salir adelante".



