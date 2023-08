Con un breve video, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, se manifestó frente al anuncio de las tras EPS más grandes del país (Sanitas, Sura y Compensar) de que tienen dificultades para llegar al equilibrio fiscal y la respuesta dada por el Ministerio de Salud, que aseguró que estaban listos para asumir la tarea si alguna de las EPS quebraba.



(Puede ver: Compensar, Sanitas y Sura hablan el Gobierno para definir el futuro de sus afiliados)

El mandatario entre 1990-1994 fue crítico a la posición del Gobierno y advirtió que “Colombia está por afrontar un problema gravísimo”. Gaviria insistió que el sistema de salud colombiano es uno de los mejores del mundo, pero que el gobierno de Gustavo Petro “ha logrado deformar eso sumándole los muertos por accidentes, violencia y por guerrilla a los muertos por muerte natural y ha logrado unas cifras que impactan como si el sistema no funcionara”.



El expresidente calificó lo expresado por el gobierno de “falso” y refirmó su postura de que “el sistema es supremamente bueno y el mundo lo reconoce”. A renglón seguido cuestionó las intenciones que tendría el Ejecutivo frente a las EPS. “El tema de las EPS lo han descuidado de una manera impresionante. Están buscando que el sistema se colapse. De manera que los colombianos, hasta el último, se queden sin servicio de salud”.



(Además: Crisis financiera de las EPS: ¿qué soluciones podrían ser la salida?)



Supuestamente, según César Gaviria, el gobierno estaría buscaría que las EPS quiebren para que se puede facilitar que el Estado asuma el sistema de la salud. “Es por allí que van y ellos no miden consecuencias. No se dan cuenta que no tienen con quién administrar esos sistemas. No son dueños de las EPS y no se las pueden tomar a la brava. Un sistema colapsado es un verdadero desastre”, añadió.



En ese camino, el líder liberal expresó que el gobierno debe abrir espacios para hablar y buscar soluciones. “Si el gobierno no toma decisiones pronto y no habla pronto, no tengo duda de que un sistema de salud colapsado va a tener resultados devastadores en la vida social”, aseveró el expresidente, que a renglón seguido concluyó: “El presidente cree que puede tomarse las EPS y no tiene a la gente o la plata. Él no puede coger las EPS, debe comprarlas y administrarlas”.