La advertencia que un día hizo la 'Vice' sobre los rusos

En medio de las manifestaciones que se estaban dando en el país el año pasado, la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez se refirió en este momento al “malestar social” que aquejaba a la nación y culpó a plataformas rusas del problema.



“Sabemos que hay un proyecto internacional, sabemos que hay una red de apoyo internacional para estimular este malestar social. Tenemos certeza que hay plataformas que desde Venezuela y desde Rusia han venido moviendo buena parte de todos estos mensajes en las redes sociales”, aseguró Ramírez en aquel entonces en medio del aniversario numero 21 de la Policía Aduanera.

Atención: La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez @mluciaramirez confirma interferencia de Cuba Rusia y Venenzuela en protestas contra el gobierno nacional. Desde @EIExpedienteCol hemos aportado abundante información en esa dirección. CC @CarlosHolmesTru @PachoSantosC @IvanDuque pic.twitter.com/1ZqvLR511A — El Expediente (@EIExpedienteCol) December 12, 2019

No obstante, Ramírez le dijo a los uniformados que no se trata, solamente, de entender el supuesto “proyecto internacional” para desestabilizar a Colombia, sino que “también hay que entender lo que tenemos que corregir aquí adentro. Tenemos que estar alertas, tenemos que saber defender con integridad, con carácter a nuestra Fuerza Pública y también defender al Esmad”.



En redes sociales se ha recordado esta afirmación de la funcionaria, pues este martes el Gobierno reveló que el 8 de diciembre tomó la decisión de solicitar el retiro de dos funcionarios diplomáticos rusos acreditados en Colombia, tras la verificación de que estaban desarrollando en el país "actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".



"Para el efecto, se ha seguido el procedimiento establecido en el Artículo 9 de dicho instrumento internacional, acción que ha sido respondida recíprocamente por el gobierno de la Federación Rusa, al disponer a su vez el retiro de dos funcionarios diplomáticos colombianos acreditados en Moscú", sentenció la Cancillería de Colombia.



