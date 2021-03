La advertencia de la 'Vice' a bodegas en redes en la campaña electoral

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lanzó una dura advertencia este miércoles a las 'bodegas' que hay en redes sociales, que muchas veces promueven noticias falsas e incrementan su actuación durante la campaña para las elecciones de 2022.



"Resulta que hay unas bodegas que invierten miles de millones de pesos al mes en las redes sociales, ¿qué candidato que haga limpiamente su campaña puede competir contra eso? Muy difícil", sentenció durante el lanzamiento de la Observación electoral 2022.



Por tanto, advirtió que hay que hacer pedagogía y aplicar sanciones, si es el caso, a "aquellas candidaturas que estén dedicadas a la eliminación física y simbólica de los contendores, y eso es lo que están haciendo las bodegas y algunos de los actores políticos".



En este mismo sentido, Hernán Penagos, magistrado de esta entidad, advirtió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el pasado no sancionaba la propaganda en redes sociales, pero "para estas elecciones será obligatoria reportarla como parte de las cuentas de campaña y deben cumplir los plazos permitidos".



El llamado de la funcionaria para los partidos políticos es que tengan "una ideología clara. Los partidos no pueden seguir siendo unas maquinarias de alianzas temporales en función del interés de ganarse una elección, sino tienen que tener una ideología que sea lo que los caracterice".



Además agregó que deben rendirle cuentas a la ciudadanía.



La alta funcionaria advirtió que el Consejo Nacional Electoral debe ir en profundidad para permitir un proceso electoral "limpio, transparente" y que construya confianza de la ciudadanía en las instituciones.



Ramírez también señaló que esto se debe hacer, pues hay desconfianza por "la corrupción, la marginalidad de buena parte de la población y la desconfianza sobre el ejercicio de la política".



Por tanto, el Gobierno, señala, se enfoca en medidas para enfrentar la corrupción, por ejemplo, con la declaración de renta de todos los funcionarios públicos, al comenzar y terminar su cargo; los pliegos tipo, entre otras acciones.



Sobre la financiación de las campañas, Ramírez dijo que "hay que ir mas allá de la financiación de las campañas, porque hay verdades a medias. Tenemos que lograr que todas las personas proveedoras de campañas reporten sus aportes para que el CNE cruce la contabilidad". Por tanto, pidió duras sanciones para quienes no actúen de forma transparente.



"Si se identifica que se han excedido en los topes de campañas políticas, hay que aplicar todas las sanciones", subrayó la Vicepresidenta.



Por otra parte, la alta funcionaria señaló que se requiere mayor presencia de mujeres en la política, "donde podamos aportar nuestras preocupaciones y fortalecer la democracia".

