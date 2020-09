Gobierno, con ojo avizor por venezolanos para elecciones de 2022

Al intervenir este miércoles en un encuentro con miembros de la reserva activa de las Fuerzas Militares, el presidente Iván Duque respondió a la inquietud planteada por algunos exintegrantes de la tropa ante la posibilidad de que ciudadanos venezolanos puedan tomar parte en las elecciones del 2022 interfiriendo con las decisiones de los colombianos.



También dijo que este año debe estar resuelto el protocolo para la fumigación de cultivos ilícitos y dijo que en los casos que se han dado con la Policía, hay que individualizar a los responsables.

El jefe de Estado comenzó por aclarar que los venezolanos en Colombia no tienen la posibilidad de votar y explicó que el permiso de permanencia no les permite participar en procesos electorales. Calculó que hoy en el territorio nacional hay alrededor de 1,8 millones de migrantes del vecino país.



Le puede interesar: Farc exige transmisión de TV de versiones ante la JEP



“Por supuesto que nosotros con las autoridades electorales también hemos abierto no solo líneas de denuncia sino que estaremos con el ojo avizor evitando que se generen vehículos a partir de los cuales se esté habilitando posibilidad de ejercer presión política quizás con algunos intereses en beneficio de algunos grupos”, advirtió Duque.



Dijo que en esto “también cero tolerancia” y destacó que se ha venido trabajando con la Registraduría “en ese propósito y lo seguiremos haciendo de aquí al 2022”.

La Policía

El presidente Duque dijo que en los últimos días se han visto en el territorio nacional situaciones que golpean la moral de nuestras fuerzas, frente a lo cual algunos sectores promueven la estigmatización de toda la institucionalidad



“Si hay conductas que deshonran el uniforme o que desdicen del comportamiento o el honor militar se deben hacer sanciones individualizadas más no dejar crecer una idea de generalizar”, dijo el mandatario.

Duque hizo un llamado para que frente a las alteraciones del orden público todas las fuerzas trabajen de la mano.



Para el Presidente, una cosa es la protesta social y “otra el vandalismo organizado, estructurado, criminal e influenciado en aras de golpear la institucionalidad”.



Duque calificó como “un hecho reprochable” el que se vio en el caso de Javier Ordóñez (muerto en una acción policial), del que dijo se desdice de la naturaleza del uniforme por parte de quienes “individualizadamente han deshonrado y han violentado la ley”, que merecen la sanción, la investigación y un pronunciamiento categórico por parte del Estado.



Le puede interesar: Expectativa por decisión sobre libertad de Uribe, este miércoles



“Otra cosa muy distinta es que podamos los colombianos tolerar esos actos de violencia sin precedentes, nunca en la historia reciente de nuestro país habíamos visto un ataque sistemático, organizado frente a los CAI y frente a los miembros de la Fuerza Pública”, dijo.



“Esos vándalos, ya hay más de 140 capturados, tienen que responder ante a las autoridades, tendrán que ser judicializados, pero adicionalmente tenemos que ser claros con cero tolerancia con la violencia como expresión en nuestro país”, agregó

para poder prevenir, identificar, judicializar y sancionar a quienes estén detrás de promover desestabilización o manipulación a partir del odio FACEBOOK

TWITTER

Duque dijo que esto implica el acompañamiento de la Policía y las Fuerzas Militares, pero también el aparato judicial “para poder prevenir, identificar, judicializar y sancionar a quienes estén detrás de promover desestabilización o manipulación a partir del odio”.



Tras esto agregó que “venezolano que venga a participar en actos de desmanes en actos de agravio o en actos de planificación de actos por fuera de la ley será expulsado de inmediato”.

Fumigaciones

Los soldados retirados también le preguntaron al Presidente sobre qué va a pasar con las fumigaciones de cultivos ilícitos.



En ese sentido el jefe de Estado dijo que espera que antes de concluir el año estén listos todos los protocolos de aspersión con glifosato. Recordó que se están construyendo los seis protocolos que definió la Corte.



“Al darse la situación de pandemia y al existir un fallo judicial que impedía la consulta previa de carácter virtual, lo que se ha hecho es correr los tiempos, pero nuestra agenda de gobierno y de responder los protocolos se mantiene para, con la ayuda de Dios, tener este proceso culminado finalizando este año y tener esa herramienta adicional” destacó el mandatario.



“La erradicación manual no se puede suspender, se tiene que hacer sustitución, se tiene que hacer desarrollo alternativo, se tiene que hacer pago por servicios ambientales, si tiene que hacer también aspersión con precisión donde corresponda y conforme a los lineamientos de la Corte”, agregó.



Le puede interesar: Demandas al Estado por abuso policial suman 945 mil millones de pesos