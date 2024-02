La aclaración de Jorge Iván González sobre invitación del gobernador de Antioquia

El exjefe de Planeación Nacional Jorge Iván González salió este lunes a aclarar hasta dónde llegará su participación en el equipo del gobernador Andrés Julián Rendón -reconocido opositor de su exjefe, el presidente Gustavo Petro- quien está promoviendo el referendo para lograr una mayor autonomía fiscal de las regiones.



El fin de semana, el gobernador Rendón armó ruido político al anunciar que González --uno de los exfuncionarios más respetados del gobierno Petro y quien salió del gabinete en medio de fuertes diferencias con el jefe de Estado- había aceptado su invitación para trabajar con él.



"El gobernador de Antioquia me ha invitado a participar en las discusiones alrededor del proceso de descentralización. Acepté su invitación académica pero no soy parte del Comité Promotor del referendo que busca una mayor autonomía fiscal de los departamentos. Es importante, además, aclarar que no seré funcionario ni contratista de la gobernación de Antioquia", dice González en un comunicado conocido por EL TIEMPO.



Andrés Julián Rendón, Gobernador electo de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

González afirma que "cualquier discusión sobre descentralización administrativa debe garantizar que la mayor autonomía sea compatible con las funciones asignadas a los departamentos y con la estabilidad fiscal de la Nación". Y añade: "Participaré gustoso en el debate académico si se abre el espacio de confluencia con todos los gobernadores".



Y sigue así la carta pública de González: "Es el momento de poner en la discusión nacional dinámicas que ya avanzan y podrían converger: primero, el proyecto de acto legislativo que busca la necesaria modificación del Sistema General de Participación. El debate en el Congreso es un espacio más amplio que el referendo. Segundo, las conclusiones de la Misión de Descentralización de Planeación Nacional , que entregará su informe final en dos meses. Tercero, la propuesta del Presidente del Senado , aprobada en el Plan de Desarrollo, que crea las regiones autonómicas. Cuarto, la búsqueda de la convergencia regional y el ordenamiento del territorio, tal y como se define en el Plan Nacional de Desarrollo. Quinto, las propuestas que se han ventilado en la Federación de Departamentos".



Rendón había confirmado la llegada de González a dicho comité promotor de un referendo que busca modificar el artículo 298 de la Constitución Política.

Es un honor contar con el Dr. Jorge Iván González, Exdirector de Planeación Nacional, @DNP_Colombia, en nuestro equipo para construir una propuesta sobre autonomía fiscal para las regiones.

La llegada al comité promotor de un académico de esta trayectoria y nivel, enriquece la… pic.twitter.com/DALx7UtbgD — Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 18, 2024

"La llegada al comité promotor de un académico de esta trayectoria y nivel, enriquece la discusión, llena de argumentos el debate y abre las puertas a conversaciones diversas e improbables que necesita nuestro país", dijo este fin de semana Rendón a través de su cuenta de la red social X.