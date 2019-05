'Duque ha hecho un esfuerzo grande contra las drogas': Kimberly Breier

La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, reconoció ayer que “el gobierno del presidente Iván Duque ha hecho un esfuerzo muy grande en los primeros meses de su gestión al cambiar el modelo y hacer más erradicación” para luchar contra las drogas.

En entrevista con EL TIEMPO la diplomática dijo que “no hay dos versiones” sobre este problema (una del Departamento de Estado y otra del presidente Donald Trump), que por un lado Colombia es un “modelo” que trabaja por erradicar los cultivos, pero por el otro las áreas cultivadas crecen.



“Entendemos que hay una voluntad muy fuerte del gobierno y del presidente Duque de trabajar el tema y estamos aumentando la fumigación”, aseveró.



Por otra parte Breier anunció que Washington va a endurecer las sanciones contra Cuba (sobre viajes legales a la isla y envío de remesas) por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

¿Qué pueden esperar los colombianos de Washington, frente a Maduro, pues al fin y al cabo es este país el que más duro paga la crisis venezolana?



Estoy aquí porque tenemos una agenda muy positiva para la región. La crisis en Venezuela es una tragedia humana. Tenemos una agenda muy positiva con Colombia. He estado aquí en tres oportunidades en cuatro meses.



En relación con Venezuela creemos que lo que está pasando con el Grupo de Lima es un esfuerzo muy importante.



En la solución de la crisis venezolana Estados Unidos está comprometido hasta el final, aumentando la presión, trabajando con la región desde el punto de vista diplomático. Estamos trabajando con otros 54 países que apoyan al presidente Juan Guaidó.

Es importante decir que somos un apoyo de Colombia. No determinamos como el gobierno de Colombia va a trabajar en el

¿Washington cree que lo que está haciendo es suficiente para presionar la salida de Nicolás Maduro del poder?



Las últimas semanas ha habido manifestaciones muy grandes contra el régimen de Nicolás Maduro. Veo un régimen muy débil con una situación grave, Maduro está aislado en su propio país.



Cuando ocurre algo como que el jefe de inteligencia del régimen sale del país y publica una carta rechazando el régimen, entonces es posible decir que Maduro está muy presionado y no tiene mucho espacio.



La retención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Édgar Zambrano, es muy grave. También los más de 700 presos políticos es una situación muy grave. Pero todo eso son actos de debilidad del régimen, no son actos de fuerza.



Maduro no tiene opción. No tiene manera de resolver la crisis legítimamente. Está muy débil.



¿En qué dirección van las medidas que Washington prepara contra Cuba por ser el gran soporte de Maduro?



Hemos hecho algo sin precedentes ya, acudiendo al Título 3, que es parte de una ley de 1996 (Ley Helms-Burton, que permite medidas severas de bloqueo), para aumentar la presión por dos razones: primero por lo que está pasando dentro de Cuba, pues no hemos visto cambiar nada en 20 años, la represión sigue. El sistema sigue.



También es un mensaje para decirle que su apoyo a Maduro en contra de lo que quiere el pueblo venezolano, es algo no aceptable para los Estados Unidos.



Estamos mirando otras medidas que podríamos tomar sobre remesas (envío de divisas) y limitación de viajes legales a la isla. Vamos a tomar más medidas de presión para señalarle al régimen que debe cambiar su postura sobre Venezuela.

¿O sea que Washington va a extremar más sanciones contra Cuba y Venezuela?



Sí. Seguro. Porque la presión es parte de una estrategia mayor. Más grande.



¿Más grande implicaría hablarle más fuerte a Moscú, por ejemplo, que es otro factor que ha fortalecido a Maduro?



Ese es un tema para la reunión del secretario de Estado, Mike Pompeo y el canciller de Moscú. Creo que esa reunión será mañana (hoy) y es un tema muy importante a tratar. Cuando Moscú llega con dos aviones apoyando a Maduro, para nosotros están en el lado incorrecto de la historia. Algunos hablan de intervención, pero la intervención es de Rusia y de Cuba. Y nosotros decimos: eso no puede ocurrir en América Latina.



Rusia ha dicho que seguirá en Venezuela. ¿Qué dice Washington?



Es un tema de conversaciones entre los dos cancilleres. Creo que van a hablar de manera seria de los intereses de los dos países y cómo eso va a afectar otras cosas.



Le insisto en que a pesar de la presión de Washington, Maduro encarcela más líderes, más migrantes salen de Venezuela.



Es un régimen que está perdiendo espacio. Tiene menos opciones.



¿Hay alguna nueva mirada de Washington cuando advierte: todas las alternativas están sobre la mesa para presionar la salida de Maduro?



Seguimos en eso. Yo soy la diplomática. Trabajamos con la diplomacia y las herramientas económicas. La solución pacífica de la crisis es la meta que tenemos.



Por un lado el Departamento de Estado dice que Colombia es un buen aliado de Washington en la lucha contra las drogas, pero por el otro el presidente Trump dice que el presidente Duque ha hecho poco desde que llegó al poder. ¿Con cuál versión nos quedamos?



Creo que no son versiones distintas. Decimos que Colombia es un modelo porque estamos trabajando juntos para mejorar nuestra cooperación. Lo que dice el presidente Trump es que los cultivos de droga han aumentado de manera impresionante los últimos años y tenemos que hacer un esfuerzo mayor para bajar la producción, y también estamos trabajando en los Estados Unidos sobre el consumo.



Tenemos programas para bajar la demanda, reconocemos que tenemos un mercado. Es algo que trabajamos con muchos países de la región. Tenemos el mercado pero la producción está acá. Son versiones de la misma cosa. Tenemos un muy buen aliado como Colombia.



¿Qué cree Washington que debe hacerse mejor en Colombia para que el área de cultivos ilícitos no crezca así?



Es importante decir que somos un apoyo de Colombia. No determinamos como el gobierno de Colombia va a trabajar en el tema.



Para nosotros el gobierno colombiano ha hecho un esfuerzo muy grande en los primeros meses de su gestión al cambiar el modelo, hacer más erradicación.

¿Hay riesgo de que Washington reduzca apoyo económico o imponga sanciones, si no se reducen los cultivos como ustedes esperan?



No voy a entrar en especulaciones. Estamos trabajando con el Gobierno. Entendemos que hay una voluntad muy fuerte del Gobierno y del presidente Duque de trabajar el tema y estamos aumentando fumigación.



El gobierno Santos tenía la tesis de decir que la estrategia de la represión contra la droga había fracasado. ¿Vale la pena seguir con la represión del fenómeno, como prioridad?



Creo que eso es una parte. Para nosotros es un tema que trabajamos con muchos gobiernos. Pero tener una alternativa también es muy importante. Y estamos trabajando en esta otra dirección de manera muy estrecha con el gobierno en asegurar que haya opciones para la gente que cultiva la coca.



¿Cree Washington que hay riesgo de afectar el compromiso de Colombia con la extradición?



Creo que no. Tenemos una relación muy fuerte en el tema de la extradición. Es algo que ha sido así y sigue siendo así. Es una de las relaciones más fuertes del mundo con este tema.



