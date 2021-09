Los ministros que han renunciado antes de una moción de censura

Con la decisión del presidente Iván Duque de pedirle la renuncia a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, la funcionaria se convierte en la tercera ficha clave que se le cae al actual gobierno en medio de escándalos y polémicas. También es la quinta ministra que renuncia a su cargo antes de una votación de una moción de censura, desde que se creó esta figura en la Constitución de 1991.

Duque decidió pedirle la renuncia a Abudinen luego de los cuestionamientos por el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, tras conocerse que esa firma, que había recibido del Mintic un contrato por más de 1 billón de pesos y un anticipo de 70.000 millones, presentó garantías falsas en el proceso.



Antes de Abudinen, el gobierno Duque había tenido que 'sacrificar' a dos ministros envueltos en polémicas: en 2019, al entonces mindefensa, Guillermo Botero, cuestionado por no revelarle a tiempo al país la muerte de menores en un bombardeo legítimo a un campamento de las disidencias, y este año, a Alberto Carrasquilla, en el Ministerio de Hacienda.

El exmindefensa Guillermo Botero. Foto: Mauricio Dueñas / EFE



Botero se arriesgaba, en el momento de su salida, a convertirse en el primer ministro en la historia en perder la votación de una moción de censura. Carrasquilla, por su lado, estaba en el ojo del huracán por su proyecto de reforma tributaria, que fue el florero de Llorente para las violentas protestas del paro nacional de este año. El presidente Duque, sin embargo, lo acaba de 'reencauchar' como codirector del Banco de la República.



Si bien desde que se creó la moción de censura esta figura no ha operado en el sentido estricto en ninguna oportunidad

—pues ningún ministro ha sido sacado de su cargo por el Congreso mediante votos—, sí ha dejado en algunas ocasiones un efecto colateral: la renuncia del ministro que está siendo sometido a este mecanismo de control político.

El exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Foto: Presidencia de la República



“En los casos en que la moción estuvo más cerca de prosperar, los ministros renunciaron y los presidentes hicieron uso de su facultad para nombrar reemplazos. Fueron mociones frustradas, aunque sirvieron de presión para que algunos ministros renunciaran a sus cargos”, señala el investigador Javier Duque Daza en el documento 'La moción de censura en Colombia: reglas, coaliciones e intentos fallidos'.



Esto fue lo que ocurrió con el exministro Guillermo Botero, quien, al percibir que había perdido las mayorías, tuvo que renunciar antes de que se realizara la votación de moción de censura.



Antes del caso de Botero, en otras tres oportunidades, los ministros renunciaron antes de someterse a la moción de censura: en el gobierno de Andrés Pastrana, el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, fue cuestionado y renunció en el año 2000 ante la posible votación en su contra; en el primer gobierno de Álvaro Uribe, el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, también renunció antes de una moción en su contra en 2003, y en el gobierno de Juan Manuel Santos, el ministro de Transporte, Germán Cardona, también renunció en medio de una moción en su contra en 2012.



La ministra Karen Abudinen, en caso de confirmar su renuncia, se convertiría en la quinta persona en salir del cargo antes de la votación. En este caso, fue fundamental la decisión que tomó este miércoles en la noche la bancada del Partido Liberal de votar a favor de la moción de censura, es decir, de sacar a la ministra.



Los liberales son la bancada mayoritaria y su decisión 'envalentona' a un sector de Cambio Radical cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras que también buscaba votar en contra de la ministra.



Abudinen fue sometida a debate de moción de censura el viernes pasado y aún está pendiente que se programe la votación en la Plenaria de la Cámara de Representantes para que los congresistas decidan si se queda en su cargo o debe salir. Sin embargo, en caso de oficializar su renuncia, este proceso ya no se llevaría a cabo.



Para evitar estas situaciones —que los ministros renuncien antes de darse la votación de la moción—, el representante César Lorduy promueve un proyecto para que los funcionarios llevados a debate de moción de censura no puedan renunciar antes de la votación de este mecanismo. La idea es que si el ministro renuncia, esta se le acepte posteriormente. Sin embargo, el proyecto ha tenido poco avance en el Congreso.



“Con esta iniciativa se supedita la aceptación de la renuncia por parte del nominador, hasta tanto la moción sea votada por los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Así las cosas, si la moción es aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo con ocasión a la misma, mas no por haber renunciado, y de ser rechazada la moción de censura, entonces procederá el nominador a decidir sobre la renuncia”, indica el texto del proyecto.



