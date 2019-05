El presidente Iván Duque sanciona este sábado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en Valledupar. Y, a juicio de la alta consejera presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, no es un capricho hacerlo allí. Es una muestra del compromiso del mandatario y su gobierno más allá de la capital.

Abudinen, quien tiene la misión desde el Gobierno de organizar las regiones, subraya todo el sentido que este Plan tiene.



¿Por qué asegura usted que este es un plan fundamentalmente para las regiones?



Porque, primero que todo, es el que más recursos les ha destinado a las regiones. Este Plan les entregará, en este cuatrienio, el 77,7 por ciento del total de recursos, es decir, 859 billones de pesos. Este es un esfuerzo económico de unas dimensiones que no se habían visto antes. El Plan de Desarrollo Duque fue hecho a la medida de las regiones.



¿Qué sectores se van a privilegiar en las regiones?



Durante el trámite del Plan se pusieron en primer orden las regiones que pedían dar agilidad a los proyectos viales para mejorar la conectividad y aumentar la competitividad. Se escucharon a los alcaldes y gobernadores que reclamaban pronta solución para el grave problema de los cultivos ilícitos. Pero también se atendió a quienes priorizaron el emprendimiento en sus territorios y mayor inversión en las zonas que por décadas fueron afectadas por el conflicto armado.

¿Cómo se va a estimular la productividad en las regiones, un aspecto sobre el que los expertos llaman la atención?



Impulsar la productividad es uno de los objetivos centrales del Plan Nacional de Desarrollo. Y para lograrlo se combinan dos grandes esfuerzos: por un lado, el Pacto por la Descentralización establece iniciativas para proveer bienes públicos productivos de los sectores prioritarios en cada región. Un buen ejemplo de esto es la construcción de vías terciarias para los sectores agroindustriales o centros educativos de calidad para la formación de profesionales en sectores como el farmacéutico o el químico, o mejores puertos para zonas con potencial exportador. Muchos proyectos de estos están incluidos en el programa plurianual de inversión o en los pactos regionales.



¿Hay alguna acción para llevar la innovación y la tecnología a las regiones?



El Plan Nacional incluye una serie de estrategias e instrumentos para ayudarles a las empresas de cualquier región o sector a aumentar su productividad a través de tecnología e innovación. Hay tres artículos que facilitan la obtención de beneficios tributarios de ciencia, tecnología e innovación que favorecerán, sobre todo, a mipymes de base tecnológica y empresas que contraten investigadores para hacer proyectos de innovación. Además, se aprobaron varios artículos que crean nuevas formas en las que las empresas podrán financiar la adopción tecnológica y la innovación, incluyendo una plataforma de emisiones para mipymes y préstamos con tasa y plazo subsidiado a través de bancos de segundo piso.



¿Hay algunas regiones que sean prioridad del Plan por su vulnerabilidad?



El país experimentó una reducción de la pobreza entre el 2002 y el 2017. Chocó y La Guajira resaltan porque son los departamentos que más se han rezagado en términos de la disminución de la pobreza, especialmente en pobreza extrema.



El reto en este cuatrienio es acelerar la dinámica de reducción de pobreza y pobreza extrema con herramientas que mejoran la información disponible, rediseños de programas sociales que se ajustan a la nueva dinámica social del país y de focalización con información actualizada que refleja la realidad socioeconómica de la población y los territorios.

Con el fin de lograr disminuciones sustanciales en el porcentaje de pobreza en estos departamentos, el Plan Nacional propone acciones diferenciadas para Chocó y La Guajira. En particular, que en el marco de la mesa de equidad se defina una estrategia de articulación de oferta social y de focalización, y se garantice la concurrencia eficiente y suficiente de dicha oferta en términos de beneficiarios y sectores con el fin de lograr los impactos esperados en reducción de pobreza.

¿Cómo es eso de que algunos aspectos que están en el Plan que hoy sanciona el Presidente ya se están ejecutando?



Sí. El presidente Duque, desde el día uno de su gobierno, llegó con un plan muy claro que pusimos en marcha de inmediato. Ese plan de gobierno se plasmó en este Plan de Desarrollo y eso es lo que nos ha permitido no solo comenzar a ejecutarlo, sino tener ya resultados concretos en muchos frentes. Por ejemplo, en el tema de los medicamentos, porque podemos decir que gracias a estas acciones, muchos medicamentos que eran impagables para unos sectores sociales hoy tienen precios justos.



Lo mismo está ocurriendo con la alimentación escolar. En este campo hemos logrado introducir cambios que van a impactar la salud, la vida de los estudiantes. No solo mejoramos la calidad de los alimentos, balanceándolos con proteínas, carbohidratos, frutas y verduras de la mejor calidad, sino que los alumnos van tener raciones suficientes los 180 días.



El Caribe colombiano logró a través del Plan de Desarrollo una solución al problema de energía eléctrica. ¿Será esta una respuesta definitiva a esta problemática tan crítica?



La gente de la región Caribe ha venido sufriendo desde hace años el problema de un servicio muy malo de energía eléctrica. Gracias a este Plan de Desarrollo, en esta región del país vamos a tener un servicio normalizado. En esta ley tenemos una ruta clara establecida para lograr que el pasivo pensional de Electricaribe, que vale 1,2 billones de pesos, sea resuelto. El Gobierno Nacional asumió este compromiso, y eso hace posible que haya una solución definitiva al problema. Pero, además, va a haber recursos nuevos para invertir en redes y transformadores. Y llevaremos el servicio a gente que hoy no está conectada. Pero así como este Plan tiene esta solución concreta para el Caribe, todas las regiones tendrán beneficios de esa dimensión.

12 metas claves de este Plan

1.Llegar a 2 millones de niños con educación inicial: aumento del 60 %.



2.Duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales: de 900.000 a 1,8 millones.



3.Fortalecimiento a las 61 IES públicas. Avance gradual de gratuidad para 320.000 jóvenes.



4.Beneficiar a 600.000 hogares con mejoramiento de vivienda.



5. Sanear la deuda por recobros del régimen contributivo de salud.



6.Apoyar a 550.000 productores con asistencia técnica agro y a 300.000 con agricultura por contratos.



7.Crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4 % a 7,9 %.



8. Erradicar 280.000 hectáreas de cultivos ilícitos.



9. Reducir la deforestación en 30 %.



10. Llevar la tasa de homicidios a 23,2 por cada 100.000 habitantes.



11. Aumentar en más del doble la red férrea en operación comercial.



12. Sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema.



