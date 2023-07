Las horas de Irene Vélez en el Ministerio de Minas y Energía parecen estar contadas. Son varias las versiones que señalan que la funcionaria podría salir del Gobierno luego de dos escándalos en los que ella y su familia han sido los protagonistas.



El primer señalamiento en su contra se dio luego de que se conocieron los contratos que tiene su esposo, el documentalista neerlandés Sjoerd van Grootheest, con el Fondo Colombia en Paz. El convenio es para que el realizador audiovisual lidere por un año la estrategia de comunicación de la entidad y por esto se le pagarán 10 millones de pesos mensuales.



Parte del escándalo se dio debido a que en la más reciente declaración de impedimentos y conflictos de interés de la ministra Vélez no se incluyó el vínculo de esta con el originario de Países Bajos. Tras el escándalo, la funcionaria subsanó la omisión y aseguró que se trató de un "error de digitación".



El segundo escándalo fue por cuenta de una presunta salida irregular del país del hijo de Irene Vélez a principio de año, que denunció EL TIEMPO. Supuestamente, el menor de edad no contaba con los permisos respectivos para que pudiera salir del país y esta, aprovechando su cargo de ministra, habría hecho las gestiones con un funcionario de Migración Colombia para que permitiera la salida del niño. Esto habría ocurrido en el marco de la presencia de Vélez en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos a comienzo de año.



Por este último caso, la Procuraduría y la Fiscalía abrieron respectivos casos en contra de Vélez. La primera de índole disciplinario y la segunda en el orden penal ante un posible uso irregular de su cargo para gestionar la salida de su hijo contrario a lo exigido por la normatividad colombiana.



Luego de que se dieran a conocer los escándalos, son varios las voces desde la oposición y de los mismos partidos de la coalición de Gobierno los que han pedido su salida y el nombramiento de otro tipo de perfil en el cargo.



"Si la ministra Irene Vélez va a salir de su cargo es para que —por favor— llegue alguien mejor. Un perfil idóneo en términos de formación y experiencia en el sector", señaló la representante de la Alianza Verde.

A renglón seguido cuestionó la estrategia del Gobierno para elegir a sus funcionarios. "¿De qué valió poner a alguien por amiguismo político? Para problemas. Un año perdido y ahora a volver a empezar", agregó.



Sin embargo, Juvinao también salió en defensa del padre de Vélez, quien este martes respaldo a su hija frente a las críticas.



"Los padres que defienden a sus hijas con orgullo y convicción me inspiran ternura y respeto. Podemos cuestionar a la ministra, pero no hay ninguna necesidad de insultar al señor Hildebrando por sencillamente evidenciar lo obvio: el amor de un padre", dijo.



Vélez ha sido una de las figuras más resistidas del gobierno de Gustavo Petro. Sus declaraciones en distintos espacios frente a la transición energética y la necesidad de frenar la exploración petrolera en el menor tiempo posible han tenido repercusiones de orden económico y la han hecho blanco de antipatías.



Sin embargo, siempre contó con el apoyo del presidente Petro. No obstante, los últimos escándalos apuntan a que esta ha perdido su crédito ante el primer mandatario y que su salida del Gobierno sería inminente.

