¿Por qué el Gobierno tiene tanto interés en las Juntas de Acción Comunal?

El gobierno del presidente Gustavo Petro parece estar muy interesado en empoderar a las Juntas de Acción Comunal (JAC). Desde el inicio de su gobierno, el mandatario, así como otros altos funcionarios del Estado, han lanzado propuestas sobre el papel que podrían desarrollar estas organizaciones barriales.



Se propuso que fueran encargadas de adelantar unas "ollas comunitarias" para alimentar a las comunidades. También, que se encargaran del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Se habló, además, que instalen la fibra óptica y que recuperen las vías terciarias. Y, recientemente, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que la idea es que reconstruyan los centros de salud.



"No se les va a pedir que hagan hospitales, esos los harán o el Ministerio o los departamentos o los municipios. Las juntas lo que van a hacer es reparar los centros de salud, no los vamos a dejar solos, por eso entra el Sena y entran los municipios que harán el acompañamiento técnico con ingenieros y con maestros constructores para arreglar los puestos de salud. A la gente se prepara, se le entregan los recursos y compraron los materiales y ellos mismos, con gente de la comunidad, arreglan el puesto de salud", amplió en la mañana de este miércoles el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con Blu Radio.



Agregó que este es un primer paso para el nuevo modelo de salud que busca implementar el gobierno del presidente Gustavo Petro, a propósito de la reforma de la salud que se tramita en el Congreso de la República y que este semestre seguirá su discusión en el Senado.



Estos serían los llamados Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) de los que habla el proyecto que ya fue aprobado en sus primeros dos debates en la Cámara de Representantes y ahora le espera una dura prueba en Senado, donde las mayorías no son claras ni a favor ni en contra del proyecto oficial.



"Estos espacios contarán con sus propios médicos y enfermeras, además, de sectores de la salud como nutrición, psicología y odontología para fortalecer la atención primaria", explicó, por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando se lanzó dicho programa.



Han sido, además, varios pronunciamientos del jefe de Estado sobre las JAC, quien ha insistido en la economía popular, eje del Plan Nacional de Desarrollo.



“Nosotros queremos que sean ustedes, las juntas de acción comunal, las que se coloquen al hombro, se echen al hombro la tarea de organizar en cada barrio” y comunidad la “construcción de una enorme red de generadores de energía eléctrica, a partir de las comunidades energéticas de Colombia”, comentó, por ejemplo, en marzo del 2023.

Pero no se ha quedado solo en discurso. Según un informe del diario El Colombiano de Medellín publicado a finales del año pasado, desde el 7 de agosto del 2022 hasta diciembre del 2023 se celebraron más de 8.500 contratos con las JAC. Esto, agrega la publicación, representa un aumento del 92 por ciento con respecto al gobierno de Iván Duque en el mismo periodo. Solo los contratos del 2023 representaron 277.466 millones de pesos.



El presidente Petro, por ejemplo, informó en diciembre que se contrataron 1.035 vias veredales con la comunidad y las juntas de acción comunales para arreglarlas. "Se trata de volver rentable la producción de alimentos para los colombianos y mejorar la vida de las familias campesinas".



¿Por qué hay tanto interés en las JAC?

El objetivo del Gobierno no es nuevo. La Ley 19 de 1958 estableció que estas organizaciones se desempeñaron en la construcción de obras requeridas por la comunidad, como puentes, caminos, puestos de salud y de Policía. También, plazas de mercado, acueductos, alcantarillados, entre otros.



No obstante, las funciones que les da la legislación actual señala que su función es presentar proyectos a los concejos, promueven la participación ciudadana y fomentan la microempresa y la economía solidaria, entre otros.



Por eso, se han presentado bastante críticas a las propuestas del Gobierno, pues se considera que las JAC no están capacitadas para adelantar las obras que plantea el Ejeutivo.



Por ejemplo, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, alertó en entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO, sobre algunos riesgos de la economía popular.



Reconoció en la conversación que había riesgos de sustituir la ingeniería por las JAC.



"Hay ese riesgo, y quisiéramos hacerle ver al Gobierno la posibilidad de trabajar en equipo. No es imposible, como en el pasado lo hemos hecho (...). El problema no es solamente el hecho de que se contrate con la economía popular que, como le digo, no hemos entendido todavía en qué consiste, sino el hecho de que se contrate a dedo", dijo en marzo del 2023.

Tampoco es nueva la posibilidad de que puedan contratar con el Estado. Una ley de 2012 lo permite a través de la figura de Convenio Solidario.



Para el representante del Pacto Histórico Heráclito Landinez, las Juntas de Acción Comunal, de las que existen alrededor de 45.000 según datos del Ministerio del Interior, estas organizaciones permiten un vínculo directo de la comunidad en los proyectos que impactan directamente sobre estas.



"Las Juntas de Acción Comunal son la expresión por excelencia de la participación ciudadana y comunitaria del país, es la democracia directa en la atención de los asuntos colectivos de barrios y veredas del todo el territorio nacional. Y vincularlos a desarrollar proyectos en sus comunidades con recursos públicos es reconocer su vinculación con el territorio y con la gente", aseveró el congresista.



Y añadió que "con la participación de las (JAC) en la ejecución de algunas inversiones públicas se fortalece el tejido social, y se logra la apropiación de lo público de lo estatal por parte de los ciudadanos y al mismo tiempo habrá veedurías en tiempo real de la ejecución y de los recursos públicos".



Según el congresista, con el fortalecimiento de estas se podrá desarrollar y consolidar la democracia participativa contenida en la Constitución de 1991 en la gestión de los asuntos públicos.



El opositor David Luna, por su parte, considera que las JAC son colectivos democráticos, eficientes y, especialmente, independientes para adelantar tareas en colaboración con el Estado. "Hasta el momento han hecho muchas cosas bien y otras mal por inexperiencia", opinó.



Señaló, a propósito de las propuestas del presidente Petro, que espera "que no se dejen comprar la conciencia con la “danza de los millones” que les ofrece el Presidente Petro para lograr su futuro apoyo electoral. También espero siempre recuerden que la responsabilidad penal es individual y si hacen las cosas mal terminarán en la cárcel".



