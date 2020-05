Juez de Sabanalarga ordena revivir megapensión que había sido anulada

El Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) impugnó un fallo de tutela de un juez de Sabanalarga, Atlántico, que le ordena revivir a la viuda de un excongresista una megapensión que ya había sido anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca



El fallo favorece a Dilia Rosa Cantillo, viuda del excongresita Alfonso Gómez Oñoro, quien fue representante a la Cámara suplente entre 1962 y 1968 y quien falleció en el 2005.



En su fallo, el juez le da 48 horas a Fonprecón para que le restablezca su megapensión, de 21 millones mensuales, y para que le pague el retroactivo, que asciende a unos 300 millones de pesos.



Este asunto comenzó en el 2002, cuando, con base en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, con ponencia del entonces magistrados Luis Camilo Osorio, Fonprecón conmutó la pensión que venía pagando el Departamento del Atlántico y la reliquidó con base en lo que devengaba un congresista en ejercicio, convirtiéndola así en una 'megapensión'.



Tras el fallecimiento de Gómez Oñoro, la pensión se le sustituyó (se le transfirió) a su cónyuge, Dila Rosa Cantillo.



Sin embargo, en cumplimiento de las ordenes de la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, que dispuso revisar todas las megapensiones, demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la nulidad de la resolución en la que se decidió aceptar como uno de sus pensionados a Gómez Oñoro.



Solicitó que la pensión volviera a ser pagada por el Departamento del Atlántico en la cuantía que por ley le correspondía.

Después de haber pagado casi dos mil millones de pesos desde el 2002, cuando conmutó la pensión, Fonprecón logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara la corrección de la situación.



Mediante sentencia notificada en diciembre de 2018, el Tribunal declaró la nulidad de la resolución expedida por el mismo Fondo y ordenó al Departamento del Atlántico continuar pagando la mesada pensional a la sustituta pensional.



En otras palabras, esto significó que desde marzo del año pasado la pensión a la señora Cantillo dejó de ser la de un congresista, 21 millones mensuales, y pasó a ser la de un diputado, unos 11 millones.

Ante esto, la viuda del excongresista, interpuso la acción de tutela ante el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de pidiendo que Fonprecón reanude el pago de la megapnesión, alegando que la sentencia no le fue notificada y solo tuvo conocimiento de ella “ el viernes de carnaval”.



Para comenzar, Fonprecón argumenta que fue notificado de la providencia del fallo de tutela, del pasado 18 de mayo, en forma indebida. Destaca que formalmente no ha recibido la sentencia y que solo conoció su parte resolutiva mediante oficio recibido el 27 de mayo de 2020, el cual carece de firma del secretario del despacho.



De acuerdo con Francisco Ramírez, director de Fonprecón, hay una utilización indebida de la tutela por cuanto se pretende subsanar una falla de representación del apoderado de la señora señalando errores en las notificaciones, "situación que no es cierta".

Agregó que por esta misma vía se pretende dejar sin cumplimiento una sentencia ejecutoriada, ocasionando la figura de fraude de resolución judicial, pues la orden del tribunal es clara al imponer la obligación de reducir la mesada y trasladar dicha carga al departamento del Atlántico, y si hay que cumplirlo se ocasionaría "con ello un claro detrimento a la nación al mantener una megapensiòn que a todas luces es ilegal".



El funcionario, que se mostró convencido de que el Tribunal del Atlántico le dará la razón al Fondo, y dijo que como la orden del juez es que se haga el pago indebido en menos de 48 horas, de hacerse efectivo, tendrá que demandar a la Rama Judicial para que responda.



REDACCIÓN POLÍTICA