Presidente Petro ya no viajará a Chile, ¿qué pasara con los Juegos Panamericanos?

El 9 de enero, el presidente Gustavo Petro dio una rueda de prensa para definir la hoja de ruta para intentar recuperar la sede de los Juegos Panamericanos, que se perdió ante la falta de pago a tiempo de los derechos. En esta anunció que parte de la estrategia pasaba por aprovechar el viaje a Chile, en el que iba a visitar el buque colombiano que actualmente está en la Antártida, para reunirse con Neven Illic, presidente Ejecutivo de Panam Sports –organización que tiene los derechos de las justas-.



Sin embargo, este domingo, fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que ya no se llevará a cabo el viaje del primer mandatario a Chile. De acuerdo con lo expresado por la Presidencia, el mandatario tiene actualmente asuntos más importantes que atender en el país por cuenta de la situación climática.



Desde hace unos días se venían dando las versiones de que el viaje ya no se iba a dar, esto debido a que los responsables de las avanzadas y del protocolo para los viajes del primer mandatario habían pausado sus labores para la visita al territorio gobernado por Gabriel Boric. Hoy, 28 de enero, se confirmó que el mandatario ya no se desplazará para visitar a la tripulación del ARC Simón Bolívar y para llevar a cabo la reunión con Neven illic.



Por el momento, no hay mayor pronunciamiento desde Casa de Nariño sobre lo que ocurrirá con los Juegos Panamericanos y si hay otra forma de ponerse en contacto con Illic en el intento del país por volver a ser sede de las justas deportivas que solo están por detrás en importancia a los Juegos Olímpicos.

El presidente Petro en la reunión sobre los juegos panamericanos. Foto: Presidencia

Además de la visita presidencial a Chile para reunirse con Neven Illic, la estrategia también pasaba por una fuerte ofensiva diplomática para que el país hablara con los otros comités olímpicos para garantizar los apoyos en el intento por volver a ser sede de los juegos. Por otro lado, hace unas semanas se confirmó que Barranquilla no podía volver a postularse como sede ante el retiro de las justas. La única vía sería una devolución directa por parte de la organización.



Distintos directivos han expresado que ven bastante difícil que se recupere la sede. “Para ser honesto, considero que el tema hoy está muy complejo. Nuestro representante ante el Comité Olímpico Internacional (COI), Luis Alberto Moreno, quien es además el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estuvo esta semana en Corea del Sur, donde sesionó el COI, tratando de hablar con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, para ver si es posible reencaminar la posibilidad de salvar la sede para Barranquilla”, le dijo a El País de Cali José Luis Echeverry, un dirigente del deporte del Valle del Cauca y vocal del Comité Olímpico Colombiano.



Y agregó: “Yo creo que la única forma de recuperar la sede es tener un diálogo con todos los sectores y tratar de que en esa asamblea de febrero nos la puedan otorgar directamente. Colombia, y mucho menos Barranquilla, se pueden volver a postular como candidatos para albergar los juegos. Es una situación dramática porque los recursos estaban allí y no fueron tramitados a tiempo”.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports Foto: Prensa Panam Sports

Para el dirigente, lo más duro es que el gobierno colombiano perdió toda credibilidad ante Panam Sports, lo que hace mucho más difícil convencer a la entidad de que Colombia sigue siendo una opción para realizar las justas.