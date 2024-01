Por pérdida de Panamericanos, presentarán moción de censura contra ministra de Deporte

Tras conocerse que Panam Sports le quitó a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por el incumplimiento de los pagos pactados con el Gobierno, el senador David Luna, de Cambio Radical, anunció que radicará una moción de censura contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.



Lea:(Juegos Panamericanos: el impacto económico que perderá Colombia por no hacerlos)

"No hay derecho que Colombia y Barranquilla estén viviendo una vergüenza internacional de tal magnitud por la desidia administrativa. (...) Por esa razón, voy a presentar una moción de censura en contra de la ministra del Deporte, quien tiene una responsabilidad política con Barranquilla y con Colombia y debe salir del cargo", dijo el senador.



Hay que recordar que la organización Panam Sports le notificó este miércoles al Comité Olímpico Colombiano que Barranquilla no será sede de los Juegos Panamericanos 2027 debido al incumplimiento del Gobierno en el pago de las obligaciones acordadas cuando se entregó la organización de las justas.



La organización le había dado al Gobierno, en octubre del 2023, un plazo de 90 días al país para el pago de los 8 millones de dólares pendientes. Se cancelarían en dos contados: 4 millones se debieron de pagar antes del 30 de diciembre -pago que no ocurrió- y los otros 4 antes del 30 de enero.



(Le puede interesar: La primera tormenta política del año: la polémica por pérdida de Panamericanos).

Facebook Twitter Linkedin

La comunicación oficial de Panam Sports. Foto: EL TIEMPO

La ministra del Deporte, por su parte, explicó que la decisión de no pagar fue una determinación tomada por ella por problemas de flujos de caja en cuentas por pagar al vencimiento del ejercicio del año pasado y que, de buena voluntad, resolvió hacer dos pagos a finales de este enero.



“En conversación con Neven Ilic (presidente de Panam Sports), la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, llegó a un acuerdo de efectuar el pago total de 8 millones de dólares durante el mes de enero del 2024, en tanto que había una dificultad para hacerlo durante la vigencia del 2023”, expresó Mindeporte.



Pese a esto, el representante Andrés Forero (Centro Democrático) también anunció que radicará una moción de censura en contra de Rodríguez.



"En la Comisión VII de @CamaraColombia presentaremos proposición de control político para que @MinDeporteCol le explique al Congreso y al país la vergüenza de los Juegos Panamericanos", escribió el parlamentario en su cuenta de X.



(Lea también: Debate de afines al gobierno y contrarios por posible pérdida de sede de Panamericanos).

En la Comisión VII de @CamaraColombia presentaremos proposición de control político para que @MinDeporteCol le explique al Congreso y el país la vergüenza de los Juegos Panamericanos. — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) January 3, 2024

Char buscará que la empresa reconsidere su decisión

Facebook Twitter Linkedin

Alcalde Alejandro Char. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Aunque Panam Sports, dueña de las justas, dijo que la decisión es de carácter “indeclinable”, el alcalde Alejandro Char señaló que, junto con el Gobierno nacional, buscará que la empresa reconsidere su decisión



“Los recursos están, hubo un impasse en Hacienda Pública, porque debieron girarse 4 millones de dólares y no se hizo. Un trámite, no sé, por demás, extraño. He recibido un mensaje directo del presidente Petro, que se está comunicando directamente con el presidente de Chile (Gabriel Boric) para que interceda y poder solventar esto”, dijo Char.

REDACCIÓN POLÍTICA CON INFORMACIÓN DE DEPORTES

Más noticias