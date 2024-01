'Los juegos jamás han existido': exministra María Isabel Urrtia sobre Panamericanos

María Isabel Urrutia pasó a la historia de Colombia como la primera medallista olímpica dorada del país y por ser una de las primeras ministras en salir del gabinete de Gustavo Petro. En medio de la polémica por cuenta de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, la exministra dio su versión de los hechos.



En diálogo con CM&, la medallista olímpica fue crítica con sus antecesores y con el equipo que la reemplazó en el Ministerio del Deporte. "Los juegos nunca han existido", dijo Urrutia, quien dijo que solo hasta su administración se dispuso de una partida presupuestal para estos.



De acuerdo con la exministra, en el empalme con el gobierno de Iván Duque nunca hubo referencia a los juegos. "El gobierno nunca me entregó el ministerio. Los que está hablando paja son ellos, nunca nos dijeron. Yo sabía que existía, pero no sabía cómo era.

En el empalme no aparece como juegos, cuando comienzo a revisar, tenemos un compromiso con los juegos Panamericanos", aseveró.



Sin embargo, en documentos publicados por el último director del Dapre en el gobierno Duque, Víctor Muñoz, se da cuenta de la agenda del empalme en el Ministerio del Deporte y allí aparece como uno de los apartados los Juegos Panamericanos de Barranquilla.



En esta misma entrevista, Urrutia señaló que en un primer momento el presidente había dicho que los juegos eran muy costosos y que esos dineros debían ir a otros destinos. "Le dije el presidente y me dice que eso es mucha plata, me dice que esa plata hay que invertirla donde tenemos que llegar y en el conflicto armado", habría dicho Gustavo Petro. No obstante, según la exfuncionaria, el Presidente luego le dijo que buscara los recursos para la realización de las justas deportivas.



De acuerdo con Urrutia, nunca hubo un dinero para llevar a cabo estos juegos sino hasta que esta logró una partida de 250.000 millones. Supuestamente ni siquiera se tuvo en cuenta este tema en el presupuesto nacional que dejó la anterior administración.



"Solo vino haber plata para los juegos en el gobierno de Gustavo Petro, que metimos 250.000 millones para arrancar un Conpes. Antes no había un peso", añadió la exdeportista, que dijo que fue la encargada incluso de armar el primer comité organizador con la exgobernadora Elsa Noguera y el exalcalde Jaime Pumarejo.



En este punto llegó a decir que el pago de 8 millones, por el que Colombia pierde la sede, no era responsabilidad del Gobierno, sino de la alcaldía de Barranquilla. Incluso expresó que al darse cuenta de que la capital del Atlántico no lograba tener dichos recursos, metieron a Malambo y Puerto Colombia como parte de la organización. "Los dos alcaldes estuvieron de acuerdo en ayudar a Barranquilla", declaró.



Por último, Urrutia fue crítica con la actual ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Supuestamente esta le advirtió "que esto era un problema". Por otro lado, curestionó la decisión de pagar en enero. "Hace un compromiso para pagar en enero, cuando en enero no funciona el estado colombiano", concluyó.