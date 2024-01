Esta es la estrategia de Colombia para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos

Una reunión clave se llevó a cabo este 9 de enero en Casa de Nariño para iniciar de inmediato la estrategia con la cual el Gobierno colombiano pretende recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027, que perdió por incumplir los pagos pactados para la organización del evento.



Hacia las 8 de la mañana llegaron a Palacio el director del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.



“No venimos con ánimo pesimista, para el país es supremamente importante que nosotros podamos ser la sede”, aseguró Verano antes de ingresar.



En la reunión, por el lado del Ejecutivo, estuvieron presentes Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, y el canciller Álvaro Leyva.

Reunión en Casa de Nariño. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro, por su parte, estuvo presente en la última hora del encuentro.

Las conclusiones de la reunión en Casa de Nariño

Juegos Panamericanos: Conclusiones de los anuncios del presidente Petro Juegos Panamericanos: Conclusiones de los anuncios del presidente Petro Foto:

El jefe del Estado fue enfático en que para su administración sí es importante que Colombia albergue la realización de estos juegos y reiteró su apoyo.



Por otro lado, indicó que los 8 millones de dólares “por concepto de concesión de derechos de los Juegos Panamericanos están listos”. De acuerdo con el primer mandatario, este dinero en “cualquier momento” podría girarse si la parte del convenio “así lo considera”.



El alcalde de Barranquilla, por su lado, dijo que en la reunión se habló que estos recursos se podrán girar desde el 15 de enero.



El Presidente anunció que viajará a Chile con el objetivo de hablar directamente con Neven Illic, el presidente ejecutivo de Panam Sports, entidad que organiza el evento deportivo. Aún no se conoce la fecha de esta visita.



Petro, además, indicó que parte de la estrategia se centrará en una labor de “lobby internacional” para que a través de las embajadas se hagan los respectivos contactos con los comités deportivos de distintos países.



“El canciller Leyva tiene expresa autorización para comunicarse con presidentes, cancilleres, en el caso de que sea necesario, y fundamentalmente con los presidentes de los comités olímpicos de cada país de toda América, con el fin de alistar una mayoría, tanto en el Comité Ejecutivo de Panam Sports como de la posible realización de una asamblea extraordinaria”, afirmó el Presidente.El objetivo de esto es lograr la participación de los 41 países panamericanos en esa eventual asamblea.

En el plan también se contempla la realización del Conpes de los juegos, a pesar de que, hasta el momento, el país tiene perdida la sede. El primer mandatario ordenó iniciar este proceso, pues dijo que es necesario hacer inversiones durante los próximos cuatro años “por los mecanismos jurídicos de presupuestación del Gobierno Nacional”.



Agregó que el Conpes se hará para establecer “el cronograma de inversiones de aquí hasta el 2027, a lo mejor también el procedimiento para vigencias futuras, que implica el desarrollo de estas inversiones económicas”.

Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

También dijo que algunos de sus funcionarios tuvieron “miedos que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año”.



Este diario conoció que durante el diálogo en Palacio se habló de lo ocurrido, pero no se señaló a nadie. “Se discutió y se analizó, pero ya no hay que hablar de culpas”, aseguró uno de los presentes.



Diversas voces, por otro lado, han pedido la renuncia de la ministra Rodríguez por lo sucedido, pero el Gobierno, por ahora, no se ha pronunciado al respecto.



El Ejecutivo está enfocado en recuperar estas justas en una carrera contra el reloj, pues hay países que están interesados en ser sede (México, Paraguay, Brasil y Perú) y, además, el próximo 26 de enero será la primera reunión del comité organizador.



