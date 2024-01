Exministra Urrutia niega trinos en los que pone en duda Panamericanos y habla de hackeo

La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, que fue una de las primeras funcionarias que salió del gobierno de Gustavo Petro, ha vuelto a sonar en los últimos días por cuenta de la pérdida de la sede de los juegos Panamericanos en Barranquilla. En medio de la polémica, esta fue cuestionada debido a que en un trino decía que la administración Petro debía plantear si celebraban o no dichas justas.



En un hilo, la exministra y medallista dorada habló en julio 2022 de los resultados del empalme con el Ministerio del Deporte. Entre los puntos estaba la realización de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. De acuerdo con Urrutia, el gobierno debía pensar muy bien si iba a financiar los juegos, entre varios argumentos estaba que estos no se iban a realizar en sus cuatro años de gobierno.



“Presidente Gustavo Petro, el gobierno saliente asegura que los próximos Juegos Panamericanos 2027 siguen en marcha. Sin embargo, considero que debe ser la administración entrante la que decida confirmar o cancelar dichos juegos en Colombia”, dijo la exministra.



A esto, Urrutia añadió que debía pensarse muy bien si se realizaban los juegos o no debido a que “la nación tendría que aportar más de 5 millones de dólares y los juegos no se realizarían en nuestra administración”. Estas últimas palabras no han caído bien luego de conocerse la pérdida de la sede.



Ante dicha polémica, la exministra fue cuestionada en Blu Radio en la mañana de este martes. Al pedirle explicaciones por esta postura, la ministra negó que esto fuera lo que pensara y hasta llegó a negar la autoría del trino.



Ante el debate, Urrutia aseveró que ella había sido la que buscó los recursos para la realización de los juegos y volvió a desligarse del mensaje que estaba en el trino. Al final, incluso sugirió que todo se trataba de un hackeo. Sin embargo, a la ministra le cuestionaron que hablara de un hackeo un año y medio después de haberse emitido el mensaje.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar más de 5 millones de dólares y los juegos no se realizarían en nuestra administración.

“Si no hubiera querido los Juegos Panamericanos, no los hubiera metido en el plan nacional de desarrollo. Hablamos con el doctor Ocampo”, concluyó Urrutia ante los cuestionamientos.