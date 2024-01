Panamericanos: detalles de reunión entre Gustavo Petro, Alejandro Char y Eduardo Verano

Hacia las 8 de la mañana de este martes llegaron a la Casa de Nariño el director del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. De los tres, fue el mandatario departamental el único que habló con la prensa para expresar sus expectativas.



“No venimos con ánimo pesimista, para el país es supremamente importante que nosotros podamos ser la sede de los juegos Panamericanos”, dijo Verano frente al objetivo que tenían en la reunión con el primer mandatario.



En la previa, era una duda de si el presidente Gustavo Petro iba a estar en el encuentro. Aunque fue el que hizo la convocatoria, había versiones de que la que iba a dirigir el encuentro era Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social. Los rumores se avivaron cuando no aparecía en la agenda personal de Petro el encuentro con los mandatarios locales.

Bogotá. 9 de Enero de 2024. En el Palacio de Nariño el Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, cito una reunión con el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, el Alcalde de Barranquilla, Alex Char y presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, para buscar una alternativa para recuperar los Juegos Panamericanos 2027 Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Después, presentes en el encuentro de la Casa de Nariño confirmaron que el presidente estuvo, pero no toda la sesión. Por el Ejecutivo estuvieron Laura Sarabia, directora del DPS; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la ministra de Deportes, Astrid Rodríguez; el canciller, Álvaro Leyva; y el director del COC.



“El presidente asistió en la última hora. Desde la mañana estuvimos con la directriz de Laura Sarabia y la ministra de deportes. Cuando llegó el presidente se le hizo el resumen de lo que habíamos discutido”, contó a EL TIEMPO uno de los que estuvo en el encuentro.



En ese poco tiempo, el presidente dejó claro su interés en los Juegos Panamericanos. En ese sentido, los presentes destacaron que el mandatario anunció que autorizaba la gestión presupuestal.

Hubo también espacio para hablar de lo ocurrido e identificar en qué se falló. Sin embargo, ninguno quiso hablar de supuestas responsabilidades. “Se discutió y se analizó, pero ya no hay que hablar de culpas”, dijo uno de los que estuvieron en el encuentro.



Por el lado de los gobernantes locales, su principal mensaje fue dejar claro que “Barranquilla y Atlántico están listos”. “Como tuvimos los centroamericanos, tenemos todo. Es muy poco lo que toca hacer. Dos escenarios, ciclismo de pista y el de atletismo”, comentó el gobernador Eduardo Verano en conversación con El Tiempo.



Además de los compromisos de viajar a Chile y el anuncio de que los recursos estaban, el presidente volvió a hablar de su intención de que los juegos no solo se hagan en Barranquilla, sino en otras ciudades del Caribe. A esto, le habrían respondido: “Primero es recuperar la sede. No podemos tener otro tema”.



Por último, el presidente Gustavo Petro, los funcionarios que lo acompañaban y los dos gobernantes locales dieron una rueda de prensa en la que anunciaron las principales conclusiones.

Las conclusiones

"Los 8 millones de dólares, por la concesión de los derechos de la competencia, están listos. En cualquier momento podrían ser girados, si la parte del convenio así lo considera. No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan", dijo el presidente Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro, el gobernador Eduardo Verano y el alcalde Alejandro Char. Foto: Presidencia

El presidente colombiano también anunció que el 26 de enero será la primera reunión del comité organizador. Asimismo, se dio la orden de comenzar el Conpes para hacer las inversiones, debido a que en los próximos tres años debe hacerse varios pagos para adecuación de sedes y más. "Inversiones que necesitan por los mecanismos jurídicos de presupuestación debe realizarse el Conpes. Se va a realizar para establecer el cronograma de inversiones de aquí a 2027 y a lo mejor para el procedimiento del mecanismo para vigencias futuras", dijo Gustavo Petro.



En esas declaraciones, el mandatario anunció que va a viajar a Chile para visitar la misión científica colombiana a la Antártida y que aprovechará esta visita para poder reunirse con el comité ejecutivo de Panam Sports, dueños de los derechos deportivos de las justas, para tratar de darle una solución a este tema de la asignación de la sede. "Haremos una escala para hablar con el presidente Ejecutivo, Neven Illic", dijo el presidente Petro.